Hegedüs Éva: vonzó beszállási pont lehet a Gránit Bank mostani árfolyama

Nyolc hónapja lehet kereskedni a tőzsdén a Gránit Bank részvényeivel, azóta a részvény árfolyama több mint 15%-ot csökkent a kedvező általános tőzsdei hangulat ellenére, és jelenleg 12 300 forinton áll. Mi lehet az oka ennek?

A nemzetközi és a hazai tapasztalatok alapján a banki IPO-k után rövid távon az árfolyamok gyakran a kibocsátási ár alatt mozognak, így aztán helyén tudom kezelni, ha az árfolyam lassabban korrigál felfelé, noha a Gránit Bank jelenleg P/BV és P/E alapon is a magas értékeltségű bankok kategóriájába tartozik. Megjegyzem, az árfolyam jelenlegi szintje akár vonzó beszállási pont is lehet mindazok számára, akik velünk együtt hisznek a digitális bankolás hosszú távú értékteremtő képességében.

A Gránit Bank a régió egyik leggyorsabban növekvő digitális bankja, amely 2024 végén az elmúlt 25 év legsikeresebb tőkeemeléssel egybekötött elsődleges részvénypiaci tőkekibocsátását hajtotta végre Magyarországon, és 2025 áprilisában a Gránit részvényei bekerültek a BUX indexbe, a 20 legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú papír közé.

A jelenlegi helyzetet jól jellemzi a világhírű nagybefektető, Warren Buffett gyakran hangoztatott mondása, miszerint a tőzsdei árfolyamok rövid távon kiszámíthatatlanok és a hangulat mozgatja őket, hosszú távon viszont a fundamentumok a meghatározóak, a nyereség, az üzleti modell, és az értékteremtés. A most publikált, első féléves adatok visszaigazolják a Gránit Bank fundamentumainak erősségét:

stabil és szektorátlag feletti, fenntartható növekedésről, költséghatékonysági előnyről, kiváló minőségű portfólióról, élenjáró innovációkról tudok beszámolni.

Nézzük a részletesebb számokat! A korábbi évekhez hasonlóan az idei első féléves eredmény is felülmúlja a terveiket?

Ez már hagyomány, a bank rendre meghaladja a stratégiai pályában szereplő mutatókat és ez most is így történt. A bank egyedi adózás előtti 11,6 milliárd forintos és korrigált adózási utáni 10,6 milliárd forintos eredménye egyaránt minden idők legmagasabb féléves nyereségét jelenti. Az éves viszonylatban is jelentős 20%-os illetve 26%-os növekedési ütemet az elmúlt fél évben a bank még tovább növelte, ami adózás előtt 40%-ot, adózás után 50,5%-ot tett ki.

A 10 éves stratégiai pályához képest is 19%-kal magasabb volt az adózás utáni eredményünk.

A bank hitelállománya 56%-kal nőtt egy év alatt a bankszektor 4%-os átlagával szemben, a betétállomány 12%-os üteme pedig kétszerese a piac 6%-os ütemének. A betétállomány dinamikáját jelentős mértékben a lakossági betétek növekedési üteme határozta meg, amelyek volumene az elmúlt egy évben 28,3%-al bővült, ami háromszorosa a bankszektor 9,3%-os mértékének.

Megmaradt a bank költséghatékonysági előnye: 0,93%-os mérlegfőösszeg-arányos költségszinttel zártuk az első félévet a bankszektor 1,82%-ával szemben, a korrigált költség/bevétel ráta pedig mindössze 31% volt a szektor 36%-ához képest. A portfólió továbbra is kiváló minőségű 0,11%-os nemteljesítő hitelarány mellett, a tőkemegfelelési ráta megközelítette a 21%-ot. A befektetési szolgáltatási üzletág már 245 milliárd forintnyi vagyont és közel 9000 értékpapírszámlát kezel és 75%-os hitel/betét arány lényegesen konzervatívabb a bankszektor átlagánál.

A vállalati és intézményi ügyfeleknek nyújtott hitelállomány a szektor átlagának a 40-szeresével nőtt az elmúlt egy évben.

Júniusban bevezették a hitelkártya-szolgáltatást, milyenek az első tapasztalataik ezen a piaci szegmensben , és milyen további újdonságokról tud beszámolni?

A digitális üzleti modellel konzisztens módon end-to-end digitális folyamatokkal, kedvező árazással és pénzvisszatérítéssel vezettük be az új terméket. Első körben azok számára tettük elérhetővé a magas presztízsű Gránit Gold hitelkártyát, akiknek a bankhoz érkezik a jövedelmük. Az első visszajelzések nagyon pozitívak, és további meglepetésekkel is készülünk a kártya üzletágban. A hitelkártyával való megjelenés a fedezetlen hitelezés felé való elmozdulásunkat is jelzi, ami magasabb marzs tartalmat jelent. Ebben a szegmensben rövidesen újabb funkciókkal/szolgáltatásokkal kívánunk jelentkezni.

Szerintem a jövőben azok a bankok fognak teret nyerni, akik a leggyorsabban képesek a generatív és agentikus AI megoldások széles körű implementálására. A Gránit Guru sikere kiváló példa erre, amely az elmúlt év vége óta üzemel, a nap 24 órájában az ügyfelek rendelkezésére áll valamennyi lakossági termékkel, hitelekkel és elektronikus csatornákkal kapcsolatban. Új dimenziója a mesterséges intelligencia banki alkalmazásának a jelzáloghitel-kérelem dokumentumfeldolgozó agent-jének bevezetése, ami gyorsítja és hatékonyabbá teszi a hitelek ügyintézését.

Az ügyfelek részéről kedvező fogadtatása volt annak is, hogy egyetlen mobilapplikáción belül tettük elérhetővé a napi bankolást a részvénykereskedéssel, az állampapír tranzakciókkal, illetve a Gránit Alapkezelő befektetési jegyeinek forgalmazásával. Részben edukációs céllal az applikációból néhány kattintással elérhető kombinált termékeket is kínálunk, valamint biztosítjuk a rendszeres értékpapír-befektetés lehetőségét is.

Emellett a Gránit Bank sub-aggregátorrá vált, amely lehetővé teszi számlakibocsátók, kereskedők számára, hogy az ügyfeleik az azonnali fizetésen alapuló qvik megoldással teljesíthessék a tranzakcióikat, és a hazai bankszektorban egyedüliként tudja a Gránit Bank biztosítani a tömeges számlát kibocsátó társaságok számára a tömeges QR-kód generálást is.

A vállalati divízióban elindítottuk a kkv-szegmens sztenderdizált kiszolgálását. Az első fázis a teljeskörű online számlanyitás VideóBankon keresztüli általánossá tétele, amelynek egyedisége a versenytársak megoldásaihoz képest abban rejlik, hogy a Gránit VideóBankban lehetséges a számlanyitás, a számlamódosítás, illetve a bankszámla feletti rendelkezés módosítása, akkor is, ha a cégnél együttes cégjegyzési képviselet van.

Kapóra jöhet lakossági oldalon, hogy szeptember 1-jén fog elindulni az Otthon Start Program. Miként fogja megkülönböztetni magát az Otthon Start Programban a többi hitelintézettől a Gránit Bank, és hogyan tudja ügyfélszerzésre, a piaci részesedés növelésére használni ezt a programot?

Nem változtatunk a bevált recepten: a digitalizált működésre és az innovációra támaszkodunk, gyors és kényelmes ügyintézést kínálunk. Jelentős érdeklődést tapasztalunk, és arra számítunk, ez a jövőben is erőteljes marad. A Gránit Gurut felvérteztük az Otthon Starttal kapcsolatos tudással, hogy személyre szabott kalkulációval és válaszokkal álljon az ügyfelek rendelkezésére, de természetesen az ügyintézőink is elérhetőek.

Szeptember 1-jétől válik elérhetővé a kalkulátorunk (Hitelmix) azon felokosított verziója, amely komplex módon az Otthon Start hitellel kibővítve a piacon egyedülállóan kombinálja az összes korábbi állami kedvezményt (beleértve a babaváró hitelt, CSOK Pluszt) a piaci jelzáloghitellel együtt, személyre szabottan kalkulálja a törlesztőrészletet, és ezt követően az ügyfél a digitális ügyfélfiókon keresztül be is adhatja a kérelmét.

A piaci lakáshitelek esetében az alacsony kamatot használta fel eddig versenyelőnyként a bank, és a CSOK Plusz esetében is a kötelezően előírt felső 3%-os korlát alá vitték a kamatot. Így tesznek az Otthon Start Programban is?

Tapasztalatom szerint az ügyfelek sok mindent mérlegelnek a hiteligénylési döntést megelőzően. Nyilván fontosak a díjak, kamatok, de legalább ilyen fontos az ügyintézés egyszerűsége, kiszámíthatósága és gyorsasága. Aki nem szeret fiókba járni, közvetítővel egyeztetni, azok számára a Gránit Bank digitális ügyfélfiókja, az elektronikus ügyintézés, a videóbankos, telefonos vagy akár személyes segítségnyújtás, illetve a Gránit Guru 24 órás rendelkezésre állása önmagában is előnyt jelent, nincs szükség az egyébként is rendkívül alacsony kamatokat tovább mérsékelni, persze folyamatosan figyeljük a versenytársaink magatartását.

A kormány azt állítja, nem okoz lakásdrágulást a program. Egyetért?

Nagyon sokféle hazai és külföldi lakástámogatási rendszert ismerek, de még nem láttam olyan megoldást, amely minden tekintetben egyidejűleg optimális.

Az Otthon Start Programmal a kormány célja az, hogy segítse a fiatalok első lakáshoz jutását, amely szerintem egy régóta megoldásra váró feladat. Ha csak statikusan elemezzük a helyzetet, akkor a megnövekedett kereslet addig keletkeztethet áremelkedést, ameddig a kínálat nem igazodik hozzá. Azt látom azonban, hogy a fejlesztők felgyorsították az asztalfiókjukban lévő projektek megvalósítását, és abban bízom, hogy a lakáskínálat mielőbb követni fogja a megnövekedett keresletet. Természetes, hogy a fejlesztők és eladók maximalizálni kívánják a hasznukat, ennek viszont a kormány által bevezetett lakásár- és négyzetméter-maximumok korlátot szabnak. Persze mindezek pusztán előzetes várakozások, majd pár hónapon belül meglátjuk, mi történik, de addig is nekem az a dolgom, hogy a Gránit Bank értékajánlata lehetőség szerint a legvonzóbb legyen a leendő ügyfeleink számára.

Legutóbbi beszélgetésünk óta kiderült, hogy 13 faluba kell ATM-et telepíteniük 2026 végéig, holott nem volt jellemző eddig, hogy saját automatákat üzemeltetnének. Hogy oldják meg a feladatot?

Amikor 15 évvel ezelőtt a digitális üzleti modell mellett döntöttünk, abban nem szerepelt az önálló ATM telepítés kérdése. Már csak azért sem, mert 2010-ben, amikor kezdtük a működésünket, már kialakult egy stabil piac, a legjobb, legforgalmasabb helyek, hogy úgy mondjam elkeltek és az automaták működtetése egy scale business. Próbáltam is érvelni a jelenleg bevezetett megoldás ellen, de nem voltam eredményes ebben a vitában. Az érvényes jogszabályi előírásokat természetesen a Gránit Bank teljesíti, már fel is vettük a kapcsolatot a vidéki települések polgármestereivel és a helyi vezetőkkel együttműködve most is az a célunk, hogy kiváló színvonalon elégítsük ki az ügyfelek igényeit.

Június 1-jéig kellett volna bevezetniük a bankoknak a Digitális Állampolgárság applikáció azonosítási funkcióját, ami viszont az ATM-telepítéssel szemben sokkal jobban illeszkedhet a Gránit Bank profiljába. Digitális bankként hogy áll e téren az Önök hitelintézete?

Az előírt DÁP-os fejlesztésekkel elkészültünk, bízom benne, hogy napokon belül élesíteni tudjuk az új szolgáltatásokat. Az első bank lehetünk ezzel a piacon, amely mobilapplikáción keresztül teszi elérhetővé a DÁP-os azonosítást szelfis számlanyitáskor valamint a mobilapplikáció regisztrációs folyamatban. A Gránit Bank digitális megoldásai alapból is magas ügyfélélményt biztosítanak, és az ügyfelek a jövőben eldönthetik, hogy igénybe veszik-e a DÁP által biztosított lehetőséget.

Sokat panaszkodnak arra a bankszektor szereplői, hogy a fintech szereplők felé lejt a szabályozói pálya. Hogy látja, történt bármilyen előrelépés e téren idén?

Július 20-án életbe lépett az a jogszabály, amely az e-money szolgáltatókra is kiterjesztette a tranzakciós illetéket, de

a fintech cégekre továbbra sem vonatkozik a bankadó, az extraprofitadó és az ATM-telepítési kötelezettség sem,

jóval kisebb költség terheli őket, más szóval a fintech szereplők számára továbbra is lejt a pálya.

A fintech cégek jellemzően egy-egy niche piacra fókuszálnak, nem nyújtanak teljes körű banki szolgáltatásokat, és az a korábbi előnyük, miszerint magas UX élményt biztosítanak, kedvező díjak mellett, kezd elveszni. Egy külső értékelés szerint például a Gránit Bank kedvezőbben vált devizát, mint bármelyik fintech szereplő, és az élő hangos, magyar nyelvű ügyfélszolgálat is a javunkra billenti a mérleget. A feltételek nem egyenlőek, de nekünk ilyen körülmények között is a legjobb teljesítményt kell nyújtani. Ez számomra inspiráló.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.