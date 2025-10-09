Lejárat nélküli folyószámlahitellel segíti az OTP a szűkölködő kistelepüléseket

Idén is megrendezte Önkormányzati Fórum rendezvényét partner önkormányzatai részére az OTP Bank, amely 1971-ben vette át – akkor még – a tanácsok számlavezetését. Ekkor az ország összes településének nettó pénzügyi vagyona 140 milliárd forint volt, ez 2024-re 1 500 milliárd forintra nőtt. Az elmúlt öt évben az önkormányzatok mérleg szerinti vagyonértéke 20%-kal (10 340 milliárd forintról 12 457 milliárd forintra), míg felhalmozási kiadásuk egyharmadával nőtt, és 2025-re meghaladta az 1 085 milliárd forintot. A helyi iparűzési adót illetően 2020-tól 1,5-szeresére (702 milliárd forintról 1 042 milliárd forintra) nőtt a bevétel.
A hazánkban felépült, több mint 193 minősített ipari park létrejöttében az önkormányzatok jelentős szerepet vállaltak; mára ezek a parkok mintegy 3 400 vállalkozásnak adnak otthon, 123 ezer fő foglalkoztatásával.
Az OTP Bank évtizedek óta az önkormányzatok stratégiai partnere.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy mi értjük legjobban az önkormányzatok pénzügyi működését, problémáit és céljait, hiszen 54 éve foglalkozunk önkormányzati számlavezetéssel és finanszírozással. A 2014–2020-as EU-s ciklusban az OTP Bank minden 100 forintnyi támogatáshoz 30 forint beruházási hitelt tett hozzá. Ez kiváló példa arra, hogy a banki kapcsolat hogyan tud érdemben hozzájárulni az önkormányzatok fejlesztéseihez. Az önkormányzati szövetségekkel kötött stratégiai partnerségeink mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar települések fejlődését banki erőforrásokkal is a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni
- mondta a meghívottaknak szóló beszédében Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.
Az OTP Bank öt évtized alatt több száz milliárd forinttal járult hozzá helyi fejlesztésekhez, olyan konstrukciókat kínálva, mint például a lejárat nélküli folyószámlahitel és az automatizált hitelbírálat a kisebb települések számára.
Emellett a bank támogatja a likviditást, pályázati segítséget nyújt, és kedvezményes szolgáltatásokat kínál az önkormányzati dolgozóknak. Országosan az összes önkormányzati bevételek és kiadások közel 60%-a az OTP Bankon keresztül bonyolódik, amely piacvezető az önkormányzatok számlavezetésében.
Dr. Dukai Miklós, a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium államtitkára köszöntő beszédében elmondta, hogy a pénzintézetek nyújtotta szolgáltatások a helyhatóságok számára nélkülözhetetlenek.
Az alapvető pénzügyi szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek nélkül az önkormányzatok nem tudják hatékonyan ellátni a törvényben előírt kötelező, illetve az önként vállalt feladataikat. A helyi önkormányzatok és a pénzintézetek viszonya azonban nem egy egyszerű ügyfél-szolgáltató viszony, ez az együttműködés teljeskörű finanszírozási hálózatot jelent, amely biztosítja, hogy a helyi tervek és álmok valósággá válhassanak. Ez egy stratégiai partnerség, amely a közösség működésének anyagi alapjait biztosítja, és a fejlesztések motorjaként működik
- mondta az államtitkár.
Likviditási támogatás a kistelepüléseknek
Az önkormányzatok utóbbi években beszűkülő pénzügyi mozgástere ronthatja a versenyképességüket és a felzárkózást, ezért a likviditásuk finanszírozására komfortos, több évre szóló stabil konstrukciót alakított ki a bank lejárat nélküli folyószámlahitel formájában.
A konstrukciót 500 millió forint összeghatárig egy „automatizált” folyószámlahitel lehetőséggel egészítette ki a hitelintézet a 25 ezer lakos alatti önkormányzatok számára.
A szolgáltatás keretében az ügymenet gyorsítására elegendő az önkormányzat költségvetési adatainak beküldése, amely a hitelbírálat alapja és személyes megjelenés nélkül is lebonyolítható a folyamat.
Az OTP Bank és az önkormányzatok stratégiai partneri viszonyát a személyes együttműködések mellett az elmúlt években a négy nagy önkormányzati szövetséggel, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (2016), a Megyei Jogú Városok Szövetségével (2019), a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (2022) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségével (2025) kötött megállapodások is tovább erősítik. A megállapodások alapvető célja a magyar települések fejlesztése, fejlődésük dinamizálása banki erőforrások biztosításával.
A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.
Címlapkép forrása: DANIEL NEMETH
