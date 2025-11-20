Csökkent az MBH Bank nyeresége, nőtt a hitelállomány

A mérlegfőösszeg 12 280,5 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedév végén, a bruttó hitelállomány 6217 milliárd forint, az ügyfélbetétállomány 4,2 %-os bővülés után pedig 7910 milliárd forint a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett pénzügyi jelentés alapján. A bankcsoport saját tőkéje 1207,3 milliárd forint volt.
A bankcsoport az idei év első kilenc hónapjában 184,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, az adózás utáni eredmény 156,1 milliárd forintra csökkent az egy évvel ezelőtti 189 milliárd forinthoz képest. A bank korrigált tőkearányos megtérülési mutatója 18,1%. A bankcsoport 43,2 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadó korrekciót számolt el az év első kilenc hónapjában. Az MBH Bank mérlegfőösszege 12 280,5 milliárd forintot tett ki a negyedév végén, a tőkemegfelelési mutatója pedig 22,1%.
Növekvő hitelállomány, főleg a lakossági szegmensnek köszönhetően
A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, amely éves összevetésben 8,4%-os növekedést jelentett. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyedév alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte a 1475,4 milliárd forintot.
A bruttó vállalati hitelállomány 3005 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8%-os bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.
Az ügyfélbetétállomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, amely 4,2%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A lakossági betétállomány 3 095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén.
A lízingállomány szintén emelkedett: éves alapon 6,8%-os, míg negyedéves összevetésben 3%-os növekedést követően 620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.
Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agribusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető.
Bővült a faktoringállomány, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt.
Az elmúlt hónapokban egyszerre fejlesztettük rendszereinket és erősítettük piaci pozícióinkat.
– mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
