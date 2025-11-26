Hitelközvetítővel erősíthet az Otthon Centrum lengyel leányvállalata

A tranzakció révén egy integrált, ingatlanpiaci és pénzügyi technológiákat ötvöző (ReFinTech) ökoszisztémát kívánnak létrehozni. A Freedom nem része annak a napokban bejelentett tranzakciónak, amelynek során az MBH Bank az Otthon Centrum csoport magyarországi cégeit vásárolja meg két lépésben a Biggeorge csoporttól – hívta fel a figyelmet az Otthon Centrum közleménye.
A tervezett befektetés egyik kiemelt célja az ANG piaci pozíciójának és márkaerejének további erősítése. Az ANG több mint 1300 szakértővel, közel 400 helyszínen van jelen a lengyel piacon, és évente több tízezer ügyfelet szolgál ki. A felek hangsúlyozzák, hogy megállapodás esetén az ANG megtartja márkáját, szervezeti felépítését és jelenlegi működési modelljét, biztosítva az ügyfelek és partnerek számára a folytonosságot.
A két vállalat közeledése nem előzmény nélküli, hiszen hónapok óta egyeztetnek, és már futnak közös ügyfélkiszolgálási projektjeik is. A Freedom és az ANG vállalati kultúrája, értékrendje és növekedési stratégiája nagymértékben hasonlít, ami szilárd alapot teremt az erős, „egyablakos” ReFinTech ökoszisztéma kiépítéséhez – hangsúlyozták.
Az egyesülésen keresztül a Freedom hozzáférést nyerne az ANG széles pénzügyi termékportfóliójához és fintech-megoldásaihoz,
amelyek hatékonyabb kiszolgálást és magasabb tranzakciószámot tennének lehetővé. A két vállalat erősségeinek ötvözése egy piacvezető márka létrejöttét vetíti előre az Otthon Centrum közleménye szerint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
