Az adatvezéreltség csak az egyik megatrend, amely felforgajta a HR világát

A nyitó panelbeszélgetésen a hazai vállalati szféra meghatározó HR-szakemberei osztották meg tapasztalataikat az ágazat helyzetéről. Szó esett a stratégiai tervezésről, az iparági megatrendekről, a bérek átláthatóságáról, valamint a digitális átállásról és az automatizációról.
A Master Good cégcsoport HR-igazgatója, Kántor Gyöngyi hangsúlyozta, hogy a stratégiaalkotás során a nemzetközi trendek mellett a vezetői szemlélet követése is kulcsfontosságú. Szerinte a versenyképesség fenntartásának feltétele a gyors információhozzáférés.
Mindenben az elsők között kell lennünk, hogy megőrizzük nyereségességünket és eredményességünket
– fogalmazott.
A Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese és a beszélgetés moderátora, Göndöcs Viktor rámutatott: az információáramlás biztosítása kritikus, a releváns trendeket pedig a lehető legkorábban azonosítani kell.
A Richter Gedeon Nyrt. emberierőforrás-igazgatója, Erdei Katalin a gyógyszeripar relatív stabilitását emelte ki, ugyanakkor a piaci verseny erősödésére is felhívta a figyelmet. Emlékeztetett: már a 2000-es évek eleje óta napirenden van a munkaerő-vándorlás és a technológiai hatások kérdése.
Az MI megjelenése szerinte inkább taktikai módosításokat hoz, miközben a technológia által megkövetelt kompetenciák folyamatosan változnak.
Hozzátette: vállalatuknál külön kezelik a mesterséges intelligencia alkalmazását és a digitalizációt, az adatok feldolgozása és kiértékelése pedig az MI révén jelentősen felgyorsult.
A Magyar Telekom Chief People Officer-ként dolgozó Tóth Zsuzsa szerint a HR alapvető céljai évtizedek óta változatlanok: a vezetőfejlesztés, a képzés, az alkalmazkodóképesség erősítése és a tehetséggondozás továbbra is elsődleges. Technológiai vállalatként kiemelt hangsúlyt helyeznek a digitális újításokra. Beszámolója szerint cége történelmi mélyponton tartja az önkéntes kilépések arányát, amit részben a gazdasági lassulásnak, részben a kedvező pénzügyi teljesítménynek tulajdonít. Az MI-ben nemcsak hatékonyságnövelési, hanem bevételi és ügyfélszolgálati lehetőségeket is látnak, és ezeken a területeken számítanak a legnagyobb üzleti hatásra.
A B+N Csoport Group HR-igazgatója, Ujvári Beáta ezzel szemben jelentős fluktuációról számolt be, mivel a munkavállalók 80 százaléka fizikai állományban dolgozik. A munkaerőhiány kezelésére képzési programokat indítottak, és jelentős forrásokat fordítanak a készségek fejlesztésére. Kiemelte, hogy vállalatuk a facility management szektorban úttörő, saját kutatás-fejlesztési és robotikai részleggel, úgy vélekedett ugyanakkor, hogy a HR-szakembereknek átfogóan kell ismerniük cégük üzleti folyamatait.
Itt az ideje a bértranszparenciának
A bérek nyilvánosságáról a résztvevők egyetértettek abban, hogy a transzparencia a sikeres toborzás és megtartás fontos eleme. Többen jelezték: az uniós szabályozás nem feltétlenül optimális, ám a munkavállalói igények miatt elkerülhetetlen a téma kezelése. Ujvári Beáta szerint számos részlet tisztázásra vár, de már megkezdték a felkészülést az új előírásokra.
A zárásban a panelisták tanácsokat is megfogalmaztak. Kántor Gyöngyi az együttműködés jelentőségét emelte ki. Erdei Katalin az ambíció és a realitás egyensúlyára figyelmeztetett. Ujvári Beáta az üzleti folyamatok mélyreható ismeretét és a szakmai tapasztalatcserét tartja elengedhetetlennek. Tóth Zsuzsa szerint a siker kulcsa az adatalapú döntéshozatal, a technológiai nyitottság és az emberi szempontok egyidejű érvényesítése.
Címlapkép forrása: Portfolio
