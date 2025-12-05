Aukciós rekordok idén: Maurer és Moholy-Nagy az élen

A műtárgy.com gondozásában ötödik alkalommal jelent meg A magyar művészek aukciós piaca című kiadvány, amely tíz évre visszatekintve és már az idei év első félévének adatait is tartalmazva elemzi a magyar és magyar származású művészek aukciós piaci teljesítményét, emellett rangsorolja a hazai és nemzetközi aukciókon elkelt legdrágább magyar műalkotásokat.
Nemzetközi áttörés – a külföldi eladások átvették a vezetést
Több mint egy évtized után 2024-ben először fordult elő, hogy a nemzetközi aukciós forgalom meghaladta a hazai értékesítéseket: a külföldi eladások 54%-os részesedéssel vették át a vezetést. A trendforduló elsősorban a legdrágább magyar művészek – köztük Vasarely Victor, Hantai Simon és Moholy-Nagy László – nemzetközi sikereinek, valamint a gyenge forintárfolyamnak köszönhető.
A 2024 és 2025 első féléve közötti időszak legnagyobb forgalmú nem élő magyar alkotói
A nem élő művészek legdrágábban eladott műalkotásai (nemzetközi és hazai aukciósházakban)
|
Név
|
Mű címe
|
Leütési ár (Ft)
|
1.
|
Moholy-Nagy László
|
Am 3, 1923
|
1 486 959 400
|
2.
|
Moholy-Nagy László
|
Em 1 telefonbild, 1922
|
1 482 247 500
|
3.
|
Hantai Simon
|
M.A.4 (Mariale), 1960
|
1 194 074 000
|
4.
|
Hantai Simon
|
M.D.4 (Mariale), 1962
|
762 649 800
|
5.
|
Hantai Simon
|
M.A.5 (Mariale), 1960
|
666 160 000
Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025.
A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban tekinthető meg.
Az élő művészek aukciós piaca: stabilizáció és nemzetközi áttörés
Bár az élő és a nem élő művészek aukciós piaca méretét tekintve nem hasonlítható össze, az élő alkotók szegmense egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a magyar művészeti piacon. Az aukciós forgalom 2023–2024 között 550–600 millió forint között stabilizálódott, miközben a nemzetközi jelenlét folyamatosan bővült. Az aukciós forgalom 2024-ben 8%-kal maradt el a 2023-as eredménytől, ami a nemzetközi piacon tapasztalt 30% feletti visszaesésnél jóval mérsékeltebb. A 2025. első félévi eredmények pedig már meg is haladják a 2024. első félévében mért forgalmat, köszönhetően főként Maurer Dóra, Bozó Szabolcs és Lakner László erős teljesítményének. 2025 első felében a nemzetközi piac részesedése jelentősen felülmúlta a hazaiét: a nemzetközi értékesítés a teljes forgalom 62%-át, a hazai pedig csak 38%-át tette ki.
Az élő alkotók piacát jelenleg Keserü Ilona, Nádler István és Maurer Dóra vezetik.
A 2024 és 2025 első féléve közötti időszak legnagyobb forgalmú élő magyar művészei
A növekedéshez jelentősen hozzájárult Maurer Dóra 2025 júniusában elért életműrekordja, Quasi Picture and its Mirroring című műve 2025 júniusában 72,6 millió forintnak megfelelő euróért kelt el egy kölni árverésen, ami nemcsak új életmű-rekordot jelentett, hanem a harmadik legdrágább tétel is lett az élő művészek munkái között. A kiadvány további adatokat tartalmaz és megrendelhető online.
Az élő művészek legdrágábban eladott műalkotásai
|
Név
|
Mű címe
|
Leütési ár (Ft)
|
1.
|
Keserü Ilona
|
Sírkövek 2., 1967
|
110 000 000
|
2.
|
Keserü Ilona
|
Mozaiterv (SOTE), 1974
|
80 000 000
|
3.
|
Maurer Dóra
|
Quasi Picture and its Mirroring, 1983-93
|
72 592 200
|
4.
|
Maurer Dóra
|
Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből, 1985
|
60 000 000
|
5.
|
Keserü Ilona
|
Marilyn és a tenger, 1987
|
55 000 000
Forrás: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025.
A teljes lista A magyar művészek aukciós piaca c. kiadványban tekinthető meg.
Képek, ábrák forrása: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca kiadvány 2025
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
