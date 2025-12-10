A németek vinnék az egyik legjobban fizető európai pozíciót

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke, valamint Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának tagja egyaránt jelezte, hogy készen állna a francia Christine Lagarde utódlására, akinek mandátuma 2027-ben jár le. Nagel, aki 2022 óta vezeti a német jegybankot, hónapok óta lobbizik Berlinben a politikai támogatásért.

A Der Spiegelnek nemrég úgy nyilatkozott, hogy "az EKB kormányzótanácsának minden jegybankárja rendelkezik az ehhez szükséges kompetenciával". Hangsúlyozta azt is, hogy vezetése alatt a Bundesbank szakított a hagyományosan nagyon szigorú monetáris politikával, amely korábban gyakran elszigetelte Németországot a többi euróövezeti tagállamtól.

Isabel Schnabel a Bloomberg hírügynökségnek ezen a héten azt mondta, "készen állna" Lagarde utódlására, "ha felkérnék". Neki azonban szembe kellene néznie azzal a szabállyal, hogy az EKB igazgatótanácsi tagjainak nyolcéves mandátuma nem hosszabbítható meg.

Németek az EB és az EKB élén is?

A német kormány úgy látja, hogy a Lagarde-utódlásért folytatott küzdelem nagy valószínűséggel kudarcra lenne ítélve, mivel az Európai Bizottság elnöki posztját 2029-ig a szintén német Ursula von der Leyen tölti be. Az egyik forrás szerint szinte "lehetetlen" lenne, hogy a két legfontosabb uniós tisztséget két éven át egyszerre német politikusok töltsék be. Egy másik forrás szerint Berlinben némi meglepetést keltett, hogy Nagel ennek ellenére is eltökélten pályázik az állásra.

A poszt mellé csaknem 12 millió forintnak megfelelő havi fizetés is társul.

Egy harmadik forrás ugyanakkor úgy fogalmazott: Berlin mérlegelheti, hogy érdemes politikai tőkét fektetni az Európai Unió egyik legbefolyásosabb pozíciójáért folytatott tárgyalásokba. A Lagarde-utódlás a német kormány számára az euróövezet előtt álló kihívások miatt kiemelt jelentőségű. Az ügyet ismerő személy ugyanakkor hozzátette: még túl korai ahhoz, hogy Friedrich Merz kancellárjelöltként érdemben foglalkozzon a kérdéssel.

Felmerült egy olyan forgatókönyv is, amely szerint Ursula von der Leyen 2027 elején Frank-Walter Steinmeier utódjaként Németország szövetségi elnöke lehetne. Ez megnyitná az utat egy német EKB-elnök előtt. Von der Leyen szóvivője az év eleji sajtóhírekre reagálva azt mondta, hogy a jegybankelnök "teljes mértékben az Európai Bizottság elnöki feladataira összpontosít", és "más funkciókra vagy pozíciókra nem elérhető".

Jegybankelnöki casting

A német kormány szóvivője nem kívánt "személyi spekulációkról" nyilatkozni, de hozzátette, hogy a kabinet "aktívan részt kíván venni a folyamatban". Lagarde pozíciójának további lehetséges várományosai között emlegetik Klaas Knotot, a holland jegybank korábbi elnökét, valamint Pablo Hernández de Cost, a volt spanyol jegybankelnököt, aki jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankjának vezérigazgatója.

A piacok élénken figyelik, hogy hogyan alakul a jegybankelnöki pozícióért való versenybe "benevezettek" erősorrendje, és ki lehet az, aki az eurozóna kamatpolitikájának jövőbeli sorsát meghatározza majd.

Egyébként éppen a héten alakultak át az EKB-ra vonatkozó piaci várakozások: a befektetők már inkább látják valószínűnek, hogy a központi bank kamatot fog emelni jövőre, mint azt, hogy csökkentenek. Ebben szerepe lehetett Schnabel kommunikációjának is, miszerint ő "komfortos" a kamatemelésre vonatkozó várakozásokkal.

