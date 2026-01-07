A Portfolio Investment Services privátbankárt keres

Az egyik legnagyobb hazai, független médiacég vagyunk és fő profilunk a gazdasági és tőkepiaci tartalomszolgáltatás, így összehasonlíthatatlanul több elemző dolgozik nálunk, mint akármelyik hazai szolgáltatónál. Ha Te leszel a következő privátbankár kollegánk, akkor nem csak a szűken vett tanácsadói csapatnak leszel része, hanem különböző szerepekben a két másik üzletágunkban is lenyűgözően izgalmas feladatok várnak rád.

A Portfolio egy éve elindított Portfolio Investment Services üzletága több lényeges dologban is eltér a Magyarországon ismert befektetési szolgáltatóktól és privátbanki üzletágaktól:

Az egyik legnagyobb hazai, független médiacég vagyunk és fő profilunk a gazdasági és tőkepiaci tartalomszolgáltatás, így összehasonlíthatatlanul több elemző dolgozik nálunk, mint akármelyik hazai szolgáltatónál. A Portfolio egy dinamikus tudásközpont.

Évi több mint 80 általunk szervezett szakmai konferenciánk miatt pedig egyedülálló kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a hazai gazdasági élet minden szegmensében.

Ha Te leszel a következő privátbankár kollegánk, akkor nem csak a szűken vett tanácsadói csapatnak leszel része, hanem különböző szerepekben a két másik üzletágunkban is lenyűgözően izgalmas feladatok várnak rád. Így folyamatosan fejlődhetsz és benne lehetsz a magyar üzleti élet körforgásának az epicentrumában is.

Lépj ki a hagyományos bankolás szűkre szabott kereteiből, és építs karriert a jövő szolgáltatójánál!

Feladatok:

Ügyfeleinkkel történő magas színvonalú kapcsolattartás

Ügyfeleink szakszerű tájékoztatása a tőkepiaci folyamatokról

Ügyfeleink portfoliójának gondos felügyelete

Új ügyfelek akvirálása

Folyamatos tanulás, továbbképzés

Elvárások

Téged keresünk, ha:

Van legalább 2 év szakmai tapasztalatod privátbanki területen

Rendelkezel szakirányú végzettséggel (gazdasági, pénzügyi diploma, brókervizsga)

Dolgoztál már kereskedelmi bank vagy befektetési szolgáltató privátbanki szegmensében

Szenvedélyesen érdekel a tőkepiac

Fejlődő szemléletmóddal rendelkezel

Kiválóan beszélsz angolul vagy németül

Jellemző rád a precizitás és a szabályok pontos betartása

Szereted az önálló munkavégzést

Szorgalmas vagy

Magas az érzelmi intelligenciád

Asszertíven tudsz kommunikálni

Amit kínálunk

Változatos, folyamatosan megújuló és kihívásokkal teli munkakör

Hibrid munkavégzés lehetősége

Versenyképes fizetés

Modern iroda

Pezsgő környezet számos közösségi aktivitással

Támogató, kedves, profi csapat

Magas intellektuális színvonal

Munkahelyi extrák

Kiváló elhelyezkedés: Európa legjobb városának egyik legjobb részén.

Korszerű, 2025-ben átadott iroda, amelyre minden barátod irigykedni fog.

Saját belső kert, ami segíti a munkahelyi feltöltődést.

Céges étkező, ami az ebéd mellett a cégen belüli társasági élet vidám helyszíne is.

Kávézó, ahol még a legnagyobb kávé őrültek is találnak kiváló minőségő kávét.

Kerékpártároló ahol biciklid mellett minden egyéb közlekedésre használt eszközödet is biztonságosan lerakhatod.

Kutyabarát, ahol amíg Te dolgozol, kutyád is kiválóan érzi magát.

Jelentkezés módja

allas@portfolio.hu címre küldd el fényképes önéletrajzod, motivációs leveled, bérigénnyel. Jelentkezési határidő: 2026. január 19.

