A Portfolio Investment Services privátbankárt keres

A Portfolio egy éve elindított Portfolio Investment Services üzletága több lényeges dologban is eltér a Magyarországon ismert befektetési szolgáltatóktól és privátbanki üzletágaktól:
Az egyik legnagyobb hazai, független médiacég vagyunk és fő profilunk a gazdasági és tőkepiaci tartalomszolgáltatás, így összehasonlíthatatlanul több elemző dolgozik nálunk, mint akármelyik hazai szolgáltatónál. A Portfolio egy dinamikus tudásközpont.
Évi több mint 80 általunk szervezett szakmai konferenciánk miatt pedig egyedülálló kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a hazai gazdasági élet minden szegmensében.
Ha Te leszel a következő privátbankár kollegánk, akkor nem csak a szűken vett tanácsadói csapatnak leszel része, hanem különböző szerepekben a két másik üzletágunkban is lenyűgözően izgalmas feladatok várnak rád. Így folyamatosan fejlődhetsz és benne lehetsz a magyar üzleti élet körforgásának az epicentrumában is.
Lépj ki a hagyományos bankolás szűkre szabott kereteiből, és építs karriert a jövő szolgáltatójánál!
Feladatok:
- Ügyfeleinkkel történő magas színvonalú kapcsolattartás
- Ügyfeleink szakszerű tájékoztatása a tőkepiaci folyamatokról
- Ügyfeleink portfoliójának gondos felügyelete
- Új ügyfelek akvirálása
- Folyamatos tanulás, továbbképzés
Elvárások
Téged keresünk, ha:
- Van legalább 2 év szakmai tapasztalatod privátbanki területen
- Rendelkezel szakirányú végzettséggel (gazdasági, pénzügyi diploma, brókervizsga)
- Dolgoztál már kereskedelmi bank vagy befektetési szolgáltató privátbanki szegmensében
- Szenvedélyesen érdekel a tőkepiac
- Fejlődő szemléletmóddal rendelkezel
- Kiválóan beszélsz angolul vagy németül
- Jellemző rád a precizitás és a szabályok pontos betartása
- Szereted az önálló munkavégzést
- Szorgalmas vagy
- Magas az érzelmi intelligenciád
- Asszertíven tudsz kommunikálni
Amit kínálunk
- Változatos, folyamatosan megújuló és kihívásokkal teli munkakör
- Hibrid munkavégzés lehetősége
- Versenyképes fizetés
- Modern iroda
- Pezsgő környezet számos közösségi aktivitással
- Támogató, kedves, profi csapat
- Magas intellektuális színvonal
Munkahelyi extrák
- Kiváló elhelyezkedés: Európa legjobb városának egyik legjobb részén.
- Korszerű, 2025-ben átadott iroda, amelyre minden barátod irigykedni fog.
- Saját belső kert, ami segíti a munkahelyi feltöltődést.
- Céges étkező, ami az ebéd mellett a cégen belüli társasági élet vidám helyszíne is.
- Kávézó, ahol még a legnagyobb kávé őrültek is találnak kiváló minőségő kávét.
- Kerékpártároló ahol biciklid mellett minden egyéb közlekedésre használt eszközödet is biztonságosan lerakhatod.
- Kutyabarát, ahol amíg Te dolgozol, kutyád is kiválóan érzi magát.
Jelentkezés módja
allas@portfolio.hu címre küldd el fényképes önéletrajzod, motivációs leveled, bérigénnyel. Jelentkezési határidő: 2026. január 19.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
