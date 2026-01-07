  • Megjelenítés
A Portfolio Investment Services privátbankárt keres
A Portfolio Investment Services privátbankárt keres

Az egyik legnagyobb hazai, független médiacég vagyunk és fő profilunk a gazdasági és tőkepiaci tartalomszolgáltatás, így összehasonlíthatatlanul több elemző dolgozik nálunk, mint akármelyik hazai szolgáltatónál. Ha Te leszel a következő privátbankár kollegánk, akkor nem csak a szűken vett tanácsadói csapatnak leszel része, hanem különböző szerepekben a két másik üzletágunkban is lenyűgözően izgalmas feladatok várnak rád.

A Portfolio egy éve elindított Portfolio Investment Services üzletága több lényeges dologban is eltér a Magyarországon ismert befektetési szolgáltatóktól és privátbanki üzletágaktól:

Évi több mint 80 általunk szervezett szakmai konferenciánk miatt pedig egyedülálló kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a hazai gazdasági élet minden szegmensében.

Lépj ki a hagyományos bankolás szűkre szabott kereteiből, és építs karriert a jövő szolgáltatójánál!

Feladatok:

  • Ügyfeleinkkel történő magas színvonalú kapcsolattartás
  • Ügyfeleink szakszerű tájékoztatása a tőkepiaci folyamatokról
  • Ügyfeleink portfoliójának gondos felügyelete
  • Új ügyfelek akvirálása
  • Folyamatos tanulás, továbbképzés

Elvárások

Téged keresünk, ha:

  • Van legalább 2 év szakmai tapasztalatod privátbanki területen
  • Rendelkezel szakirányú végzettséggel (gazdasági, pénzügyi diploma, brókervizsga)
  • Dolgoztál már kereskedelmi bank vagy befektetési szolgáltató privátbanki szegmensében
  • Szenvedélyesen érdekel a tőkepiac  
  • Fejlődő szemléletmóddal rendelkezel
  • Kiválóan beszélsz angolul vagy németül
  • Jellemző rád a precizitás és a szabályok pontos betartása
  • Szereted az önálló munkavégzést
  • Szorgalmas vagy
  • Magas az érzelmi intelligenciád
  • Asszertíven tudsz kommunikálni

Amit kínálunk

  • Változatos, folyamatosan megújuló és kihívásokkal teli munkakör
  • Hibrid munkavégzés lehetősége
  • Versenyképes fizetés
  • Modern iroda
  • Pezsgő környezet számos közösségi aktivitással
  • Támogató, kedves, profi csapat
  • Magas intellektuális színvonal

Munkahelyi extrák

  • Kiváló elhelyezkedés: Európa legjobb városának egyik legjobb részén.
  • Korszerű, 2025-ben átadott iroda, amelyre minden barátod irigykedni fog.
  • Saját belső kert, ami segíti a munkahelyi feltöltődést.
  • Céges étkező, ami az ebéd mellett a cégen belüli társasági élet vidám helyszíne is. 
  • Kávézó, ahol még a legnagyobb kávé őrültek is találnak kiváló minőségő kávét.
  • Kerékpártároló ahol biciklid mellett minden egyéb közlekedésre használt eszközödet is biztonságosan lerakhatod.
  • Kutyabarát, ahol amíg Te dolgozol, kutyád is kiválóan érzi magát.

Jelentkezés módja

allas@portfolio.hu címre küldd el fényképes önéletrajzod, motivációs leveled, bérigénnyel. Jelentkezési határidő: 2026. január 19.

