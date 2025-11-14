  • Megjelenítés
Hirtelen esésnek indult a forint
Deviza

Hirtelen esésnek indult a forint

Portfolio
Pénteken reggel stabil volt a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben, majd délelőtt mérsékelten gyengülni kezdett. Orbán Viktor miniszterelnök egy spekulációs támadás lehetőségéről beszélt, amely a forintot érintheti. Szavai szerint ezért kell Magyarországnak a védőpajzs. A hullámvasutat követően délután újabb esést látunk, miután csökken az esélye annak, hogy a Fed tovább lazít.
Megosztás

386 felett

Tovább esik a forint, 386,05-nél mozog az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A kedvezőtlen hangulat az Egyesült Államokban is érzékelhető, a délutáni, újabb eladási hullámot ez magyarázhatja.

Ma a felförekvő piaci részvények is csatlakoztak a globális eladási hullámhoz, miután a Federal Reserve „héja” hangvételű nyilatkozatai csökkentették annak esélyét, hogy a jegybank jövő hónapban kamatot vágjon, ami fokozta a kockázatkerülést, írja a Reuters. A pénteki eladási hullám a részvénypiacokon gyakorlatilag eltüntette a hét korábbi részében összegyűlt emelkedés nagy részét.

A Fed döntéshozói közül egyre többen jelzik, hogy nem kívánják tovább lazítani a monetáris kondíciókat, tartós inflációs nyomásra és erős munkaerőpiacra hivatkozva – jóllehet idén már két kamatvágás is történt az Egyesült Államokban.

A piac jelenleg 50% esélyt áraz arra, hogy a Fed decemberben változatlanul hagyja a kamatszintet. „A jövő havi Fed-kamatcsökkentési várakozások 50%-ra estek; egy hónappal ezelőtt a kamatvágás szinte biztosra vehető volt. Ez korlátozhatja a részvénypiac fellendülésének esélyét mindaddig, amíg nem látjuk a legfrissebb amerikai gazdasági adatokat, miután véget ért a kormányzati leállás” – mondta Kathleen Brooks, az XTB igazgatója.

Megosztás

Újra gyengül a forint

Az elmúlt fél órában újra gyengült a forint, 385,03-nál jár az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint esése az euró erősödése közben következett be.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Stabil a forint

Fél 12 után 384,43 körül ingadozik a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Visszafordult a forint

Délelőtt 384,58-ig húzták vissza a forintot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egyelőre a fundamentumok (magas kamat) mindig visszarántják a forintot, amikor megbillen.

Megosztás

A gyengülés sokszor önbeteljesítő jóslat

A forint árfolyama azért is billenhetett meg Orbán Viktor szavai után, mert a piac számára kétség sem fért ahhoz a pénzügyi "védőpajzs" belengetése előtt, hogy Magyarország pénzügyi helyzete stabil. A kormányzati jelzések (támadás érheti a forintot) és a védőpajzs létének napirenden tartása abba az irányba terelheti a befektetők gondolatait, hogy valamiféle problémára számít a magyar kormányzat az ország pénzügyi stabilitása szempontjából. A kormányzati kommunikáció felerősítette azt az üzenetet is, hogy jelentős deficitnövelést hajtanak végre. Összességében ha több befektető is úgy véli, hogy a kabinet többletinformációval rendelkezik a piachoz képest az ország stabilitásával összefüggésben, akkor annak az lehet az eredménye, hogy a kötvényhozamok emelkednek és a forint esik. A ma délelőtti forintmozgás mögött is meghúzódhat ez a befektetői viselkedés.

Megosztás

Esik a forint a régióval szemben is

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is esik a forint. Vagyis a forintesés mögött nem régiós tényezők állnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

385 közelében a forint

Az elmúlt percekben 384,9-ig esett a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a régiós devizákkal szemben is esik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

17 éves trendvonalon a forint

Jelenleg egy 17 éves trendvonalat igyekszik letörni a forint - írja a Portfolio-n megjelent elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. "Ha ez sikerül, komoly tér nyílik lefelé" - tette hozzá. De meddig erősödhet a forint? Az ING elemzője erről is írt.

Megosztás

Tartja magát a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt

Péntek reggel 384,5 körül mozog a forint az euróval szemben. Ez minimális mozgást jelent a hajnali árfolyamhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 330,4 környékén jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a pénzügyi védőpajzsról azt mondta, nem hitelkonstrukcióról van szó, hanem egy olyan nemzetközi eszközrendszerről, amely szükség esetén segít stabilizálni a pénzügyi környezetet, például spekulációs támadások idején.

Egy olyan mechanizmusról beszélt, amely szerinte kölcsönös elven működik:

az országok akkor lépnek működésbe, ha valamelyikük bajba kerül, például ha spekulációs támadás érné a forintot. Ilyen helyzetben – mondta – a jegybankok vagy kormányok által használt, nemzetközileg bevett eszközök aktiválódhatnak.

Hozzátette, hogy jelenleg ezeknek az eszközöknek a körét és kereteit rögzítik, és ha szükség lenne rá, akkor Magyarország az Egyesült Államokhoz fordulna és lehívhatná a megfelelő támogatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Orbán Viktor: a pénzügyi védőpajzs akkor lép működésbe, ha spekulációs támadás érné a forintot

Az amerikai szankciómentesség addig tart, amíg marad a jelenlegi kormány, a pénzügyi védőpajzs csak szükség esetén mozgósítható biztonsági eszköz, az EU 2027-es orosz olaj- és gázimportra vonatkozó tilalmát jogi úton is megtámadná, a 14. havi nyugdíj és a nevelőszülői díjemelés pedig a kormány szerint hosszú távon is finanszírozható – többek között ezekről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott szokásos reggeli interjújában.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor: a pénzügyi védőpajzs akkor lép működésbe, ha spekulációs támadás érné a forintot
Megosztás

Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?

"Nem ezt beszéltük meg" – hangzik el viccesen számos beszélgetés során, amikor szóba kerül a forint idei évi teljesítménye. Hát tényleg nem. Kisbefektetők és cégek egyaránt kapkodják a fejüket, hiszen nem szoktak hozzá ahhoz, hogy a forint minden sokkot lerázva magáról meneteljen. Persze nem a forint a rettenthetetlen, hanem a pénzpiaci szereplők, akik a "szent" carry érdekében mindent elviselnek. Egy ilyen pályán továbbra sem érdemes a forint ellen fogadni.

Tovább a cikkhez
Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Páncélosokkal telerakott vonatot videóztak Oroszországban – Ez pedig csak egyetlen egy dolgot jelenthet
Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility