Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa

A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdte a napot forint, majd délelőtt az euróval és a dollárral szemben is erősödni tudott. Az árfolyam elmozdulása a dollárral szemben jelentősebb, ezzel pedig egy 17 éves trendvonalhoz ért a jegyzés. hasonló helyzetben korábban már háromszor is járt a magyar fizetőeszköz, akkor mindannyiszor felpattanás következett, kérdés, hogy most merre mozdul az árfolyam erről a kritikus szintről. A befektetők hangulatát a mai nap főként a véget érő amerikai kormányzati leállás, az esetlegesen megjelenő amerikai inflációs adat valamint a magyar kormány új bejelentései befolyásolhatják.
17 éves trendvonalon ül a forint

17 éves trendvonalnál jár a forint árfolyama a dollárral szemben a mostani 330 körüli jegyzéssel. Korábban hasonló szintről három alkalommal is felpattanás következett. Az árfolyam jelenleg 330,4, aminél alacsonyabbat legutóbb október elején láttunk.

USDHUF
Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kereslet bőséges volt, az ÁKK a meghirdetett mennyiségnél többet is fogadott be. A hozamok viszont emelkedtek.

Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK
384 alatt az euró

384 forint alá csökkent az euró jegyzése, azaz a forint közel jár hozzá, hogy ledolgozza keddi gyengülését, amit az idei és jövő évi költségvetési hiánycél megemelése idézett elő. A kurzus most 383,8.

Erősödik a forint

Erősödik a forint az elmúlt pecekben, mostanra 384,0-ig csökkent az euró jegyzése.

Történelmi mélyponton a jen

Az elmúlt hetekben erőteljes gyengülésbe kapcsolt a japán jen, melynek árfolyama ma reggel történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben. A jegyzés most 179,7. A nemrég megválasztott új japán miniszterelnök költségvetési élénkítésre adott utasítást, ez tartja nyomás alatt az ázsiai ország fizetőeszközét.

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

Esik a dollár

Gyengülni kezdett az elmúlt percekben a dollár a forinttal és az euróval szemben is. A dollár-forint árfolyam a kora reggeli 332,1-es szintről egészen 331,2-ig mérséklődött, míg az euró jegyzése mostanra 1,16-ig emelkedett.

Fellélegzett az USA

43 nap után véget ért a kormányzati leállás a világ legnagyobb gazdaságban, mivel az amerikai Kongresszus alsóháza szerdán elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt.

Kapcsolódó cikkünk

Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság

A kormányzati működés újraindulása kifejezetten jó hír a jegybanknak és a befektetőknek is, hiszen ezzel ismét megindulhat az államilag közzétett adatok áramlása, ami az elmúlt bő egy hónapban látottnál jóval részletesebb képet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi kormányzati leállás után maradandó károk, kritikus adatok tűnhetnek el örökre Amerikában

Ennek ellenére egyelőre nincs jó hete a dollárnak, az euróval szembeni keddi gyengülést ugyanis nem követte tartós piaci korrekció, a mai nap pedig ismét emelkedni kezdett az árfolyam, egy euróért most 1,159 dollárt kell fizetni.

Véget ért az amerikai kormányzati leállás - Mit csinál a forint?

A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdi a mai napot a forint jegyzése a dollárral és az euróval szemben is, ami enyhe erősödést jelent a hajnali órákhoz képest. A közös európai fizetőeszköz kurzusa most 384,5, míg a dolláré 331,8.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság

Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.

Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság

