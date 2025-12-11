Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat

A forint euróval szembeni árfolyamának csütörtöki alakulása alapján nagyon feltűnő, hogy a hazai fizetőeszköz kurzusa milyen hirtelen és mennyire érzékenyen tud reagálni: pár perc leforgása alatt 4 egységet ugrott az EUR/HUF.

A mostani forint érzékenysége mögött több tényező is áll egyszerre:

Bár a Bloomberg hírügynökség információi meg nem nevezett forrásokból származnak (a hírügynökség cikke szó szerint így fogalmaz: "a helyzetet ismerő, névtelenséget kérő személy", majd később a Tisza Párt kapcsán így ír: "állítja egy, a pártvezetés gondolkodásmódját ismerő személy", majd később: "mondta a gondolkodásmódot ismerő személy"), és nem erősítették meg hivatalos oldalról, a magyar hírekre kiélezett nemzetközi befektetőknek ez vadonatúj információ lehetett. Annak fényében különösen, hogy a kormánypártok egy hete benyújtották azt a törvénymódosító javaslatot, amely megerősíti a köztársasági elnök pozícióját.

Az sem mellékes szempont, hogy a nemzetközi hírügynökség címlapján (lásd: lentebb) a legfontosabb képes pozícióba helyezték el a spekulációs (nem megerősített) forgatókönyvvel kapcsolatos írást. Ez pedig a befektetők szemében még tovább növelhette ennek a szcenáriónak a valószínűségét.

Korábban többször is írtunk már arról, hogy a forintpiac mennyire kifeszített pozicionáltsággal rendelkezik, és ezért a mérsékelten negatív hírre is hirtelen tud reagálni az árfolyam, ami tipikus carry reakció.

A Bloomberg címlapja 2025. december 11-én.