Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat

Enyhe gyengülés az esti órákban
Hirtelen erősödés után nagyon enyhe gyengülést láthatunk a forint árfolyamával az euróval szemben: most 382,717 forintot kell adni az egységes piac fizetőeszközéért. A dollár 325,821 forint jelen árfolyamon.
Nincs nagy csapkodás az esti órákban
Este 7 órához közelítve nyugodtság figyelhető meg a forint piacán: 382,547-en áll most a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, ami majdnem megegyezik az egy órával ezelőtti állapottal. A dollárért 324,379 forintot kell adni.
Szépen menetel a forint
Este 6 órához közelítve folytatta erősödését a forint, jelenleg 382,37-et kell adni a hazai fizetőeszközből egyetlen euróért. A dollár mindeközben 325,45-ön, a zöldhasú tovább gyengült az esti órákban.
Reggeli szintnén a forint
A forint euróval szembeni árfolyama a 383-as szintre ért délután, ami ott van, ahol reggel, még az erősödése előtt.
Cáfol a kormány
A kormány nevében Kovács Zoltán szóvivő reagált az X-en a mai napon megjelent, elnöki rendszerrel kapcsolatos értesülésekre.
Szerinte mostanában sokszor kerül elő az a kérdés: hamarosan bevezeti Magyarország az „elnöki rendszert”?
Kovács Zoltán ezt írta:
Legyen világos. Ennek az ötletnek az újra és újra való felvetése nem más, mint a szokásos baloldali álhír-rutin.
383-nál az euró-forint
A hirtelen gyengülés után korrigál vissza a forint árfolyama, az euróval szemben a 383-as szintre ért vissza a kurzus.
Jön vissza a forint
A magyar politikai helyzettel kapcsolatos értesülések kiszivárgása utáni forintgyengülés után erősödik vissza a magyar fizetőeszköz.
Miért szédülhet meg a forint a Bloomberg értesülésére?
A forint euróval szembeni árfolyamának csütörtöki alakulása alapján nagyon feltűnő, hogy a hazai fizetőeszköz kurzusa milyen hirtelen és mennyire érzékenyen tud reagálni: pár perc leforgása alatt 4 egységet ugrott az EUR/HUF.
A mostani forint érzékenysége mögött több tényező is áll egyszerre:
- Bár a Bloomberg hírügynökség információi meg nem nevezett forrásokból származnak (a hírügynökség cikke szó szerint így fogalmaz: "a helyzetet ismerő, névtelenséget kérő személy", majd később a Tisza Párt kapcsán így ír: "állítja egy, a pártvezetés gondolkodásmódját ismerő személy", majd később: "mondta a gondolkodásmódot ismerő személy"), és nem erősítették meg hivatalos oldalról, a magyar hírekre kiélezett nemzetközi befektetőknek ez vadonatúj információ lehetett. Annak fényében különösen, hogy a kormánypártok egy hete benyújtották azt a törvénymódosító javaslatot, amely megerősíti a köztársasági elnök pozícióját.
- Az sem mellékes szempont, hogy a nemzetközi hírügynökség címlapján (lásd: lentebb) a legfontosabb képes pozícióba helyezték el a spekulációs (nem megerősített) forgatókönyvvel kapcsolatos írást. Ez pedig a befektetők szemében még tovább növelhette ennek a szcenáriónak a valószínűségét.
- Korábban többször is írtunk már arról, hogy a forintpiac mennyire kifeszített pozicionáltsággal rendelkezik, és ezért a mérsékelten negatív hírre is hirtelen tud reagálni az árfolyam, ami tipikus carry reakció.
A Bloomberg híre is szerepet játszhat a forint esésében
Csütörtökön exkluzív anyagban számolt be arról a Bloomberg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mérlegeli annak lehetőségét, hogy az esetleges 2026-os kedvezőtlen választási eredményeket követően hogyan tudná megtartani a hatalmát. A lap fejtegetése szerint ez jelenthetné a köztársasági elnöki hatáskör kibővítését és a jelenlegi kormányfő elnökké választását.
Közben a forint próbál talpra állni az első ütésből, most 384,8 körül jár az euróval szemben, ami még így is 0,6%-os gyengülést jelent.
Brüsszel asztalra csapott az árrésstop miatt, az intézkedés azonnali felfüggesztését követelik a kormánytól
A Bizottság két indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz az élelmiszer- és drogériai termékek kiskereskedelmére vonatkozó árrést korlátozó intézkedések miatt. Csak két hónapot adtak a helyzet kezelésére.
A régiós devizák alig mozdulnak
A régiós devizák piacán egyelőre minimális elmozdulások látszanak, vagyis
a forint érezhető gyengülése egyértelműen az Európai Bizottság bejelentésével függhet össze.
A cseh korona gyakorlatilag ugyanott jár, ahol tegnap este, míg a lengyel zloty 0,1%-os gyengülésben van.
A dollárral szemben sem néz ki jobban
A dollárral szemben is éles fordulat látszik, a délelőtti majdnem 325-ös árfolyamtól 329 közelébe gyengült a forint.
Esik a forint
Délben jelentette be az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A hírre a forint hirtelen gyengülni kezdett, már 385 felett jár az euró jegyzése, ami 0,7%-kal magasabb a tegnapi szintnél.
A piaci reakció talán túlzottnak tűnik a hír függvényében, de
ez is azt mutatja, mennyire kifeszített a pozícionáltság jelenleg a forint piacán, ez már-már tipikus carry trade-reakció.
Megy tovább a forint
Átvitte a 382-es szintet a forint euróval szembeni árfolyama, csütörtök délelőtt a 381,50-es szint környékén járnak a jegyzések.
De ami látványosabb, hogy az általánosságban hanyatló dollár ellenében mire képes a forint.
A 326-os szint alatt is járt ma az USD/HUF kurzusa.
Ezzel a forint a dollárral szemben új lokális csúcsára ment, ennél lejjebb legutóbb 2022 februárjában járt az árfolyam.
Ezen a grafikonon látszik csak igazán, hogy mit művel a forint a dollár ellenében.
Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Eredetileg összesen 55 milliárd forintnyi forrást vont volna be, de végül 95 milliárd forintnyi összegben dobott a piacra államkötvényeket.
Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Az ipari termelés és a külkereskedelem volumenének visszaesése, valamint az egyre jobban erősödő leépítési hullámok újabb kristálytiszta jelét adják Németország mélyülő gazdasági válságának - írja friss elemzésében a Handelsblatt. Bár a válság igazi okai a vállalati versenyképesség romlásában, évtizedes gazdaságpolitikai és stratégiai hibákban, valamint nemzeti és uniós szabályozási hiányosságokban keresendők, a jeleket az ipar és a munkaerőpiac egyre aggasztóbb helyzete mutatja. A leépítési hullám az elmúlt egy évben érezhetően felgyorsult, a szakértők szerint pedig messze van még a folyamat vége, mivel a munkaerőpiaci és ipari felmérések egyaránt romló kilátásokat jeleznek előre. Optimizmusra egyedül az uniós kereskedelem bővülése és az elmúlt évben sokat javuló finanszírozási körülmények adhatnak okok, de ezek önmagukban nem lesznek képesek a lejtmenet visszafordításához.
Ez vár a forintra a technikai indikátorok szerint
A Fitch kilátásrontása után a hét legvégén nyomás alá került a forint, melynek euróval szembeni jegyzése vasárnap majdnem 385-ig emelkedett. Az elmúlt napokban aztán a forint újra az erősödés útjára lépett, mostanra pedig 382 közelébe mérséklődött az euró jegyzése. Az erősödő trendet támogatják a technikai indikátorok is, de az egyensúly kényes, kisebb-nagyobb mértékben pedig akár apró hírekre is felborulhat. A forintárfolyam összképe a technikai mutatók alapján kifejezetten érdekes, az év hátralévő részében és 2026 elején várható trendekről ezen cikkünkben írtunk:
E heti csúcsán jár a forint
A 382-es szintig erősödött a forint az euróval szemben. Ezzel visszaért a hét legerősebb szintjére a hazai fizetőeszköz.
A forint felülteljesítése érzékelhető, ugyanis a hazai fizetőeszköz a lengyel zloty ellenében is erősödni tudott.
Nagyot gyengül a dollár - Mutatjuk, mi történik
Az elmúlt két hétben nagyot gyengült a dollár a vezető devizákkal szemben. Ahogy a Portfolio Signature olvasói már megszokhatták, most is első sorból figyelhették a dollár trendfordulóját és arról is rögtön étesültek, hogy ilyenkor hol lehet a lehetőség.
Akkor azt írtuk, hogy úgy tűnik, hogy Donald Trump olyan Fed elnököt keres, aki hajlandó alacsonyan tartani a kamatokat és a befutó Kevin Hassett lehet, aki részt vett Jerome Powell elmozdítását célzó kísérletben, kommunikációjában az alacsony kamatokat támogatja és korábban nem félt megmásítani számításokat, elemzéseket, hogy Trump érdekeit támogassa.
Egy ilyen vezető személye nagyon rossz hír lenne a dollárnak. A tegnapi kamatdöntő ülésről és annak devizapiaci hatásairól hamarosan érkezik részletes elemzésünk.
A forintnak is segít a dollár hanyatlása
A csütörtök reggeli kereskedésben is működik a régi szabály: a dollár szenvedése segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. A forint a dollár és az euró ellenében is rákapcsolt.
Esik tovább a dollár
A Fed döntés után csütörtök reggel is esik tovább a dollár. Az euróval szembeni jegyzések az 1,17-es szint fölé kerültek.
Ezzel kéthavi dollármélypontról beszélhetünk.
Íme a dollár teljesítménye hosszabb távon:
Elindult a forint
Ismét leszúrt a forint árfolyama: az euróval szemben 382,5, a dollár ellenében 327,0-ig csökkent a jegyzés az elmúlt percekben.
Megjött a nagy döntés - így reagál a forint
A 383-as szint környékén indul a kereskedés az euró-forint piacon reggel, bár az elmúlt percekben egészen 382,5-ig is leszúrt az árfolyam. A kurzus most enyhe kilengések után 382,7 forint.
A dollár árfolyamában tegnap sokkal nagyobb mozgás volt megfigyelhető: az esti Fed-kamatdöntés után - főként a japán jen erősödésének köszönhetően - gyengülni kezdett a dollár és mintegy 2 egységet csökkent a zöldhasú árfolyama a forinttal szembeni. A tegnap esti 327,0-es mélypontról ugyan a hajnali órákban 327,8-ig korrigált vissza a kurzus, de reggel ismét gyengülni kezdett a dollár, a jegyzése mostanra 327,3-ig mérséklődött.
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A friss előejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.
