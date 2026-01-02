Jól kezdi az évet a forint

Főként az euróval szemben látunk erősödést
Óvatos mozgásokkal telik az év második napja a forint piacán. Az euróval szemben 0,2 százalékos erősödést követően most a 383,5-ös szinten áll az árfolyam.
Eközben a dollárral szemben stagnálás figyelhető meg:
Enyhe pluszba került a dollár
A dollár enyhe pluszba került a forinttal szemben, árfolyama 327,7-ig ment.
Erősödik a forint
A forint az euróval szemben 0,8 egységet (0,2 százalékot) erősödött péntek délelőtt, ez 383,5 körüli árfolyamot jelent.
Ugyancsak erősödött a dollárhoz képest 0,5 egységgel (0,15 százalék), amely 326,9-es szint.
Kicsit gyengül az euró
Az euró 0,4 egységgel (0,1 százalék) gyengült a forinttal szemben pénteken délelőtt. Árfolyama 384 alatt mozog.
Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból
A német exportőröknek 2026-ban is tartósan gyenge kereslettel kell számolniuk két legnagyobb piacukon, az Egyesült Államokban és Kínában – közölte pénteken a német külkereskedelmi szövetség, a BGA.
Lehetnek mozgások a forint árfolyamában
Az Egyesült Államok és más nagy gazdaságok közötti kamatkülönbség szűkülése tavaly rányomta a bélyegét a devizapiacokra. Ennek következtében a legtöbb valuta jelentősen erősödött a dollárral szemben, a japán jen azonban kivételnek bizonyult. Az amerikai költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak, a globális kereskedelmi feszültségek és a Federal Reserve függetlenségével szembeni félelmek szintén nyomták a dollárt.
Ezek a kockázatok várhatóan 2026-ban is velünk maradnak.
Az euró 1,1752 dolláron állt az év első kereskedési napján, miután tavaly 13,5 százalékkal erősödött.
Az euró a forinttal szemben a 384,3-as szinten áll, a dollár árfolyama 327,3.
A jövő héten érkező amerikai munkaerőpiaci adatok támpontot adhatnak a Federal Reserve idei kamatpályájához. Az év elején a figyelem arra is irányul, hogy Donald Trump amerikai elnök kit jelöl a Fed következő elnökének, mivel Jerome Powell mandátuma májusban lejár.
A befektetők arra számítanak, hogy Trump jelöltje galamblelkűbb lesz, és a kamatcsökkentést fogja előnyben részesíteni. Az elnök korábban többször bírálta Powellt, amiért szerinte nem csökkentette elég gyorsan és elég mélyen az irányadó kamatot.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
