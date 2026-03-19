Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?
Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

A szerdai komoly gyengülés után sem enyhül a nyomás a forinton, csütörtök reggel 394,3 körül kezd az euróval szemben, ami 0,2 százalékkal magasabb az esti szintnél. A jelek szerint továbbra is nagy a feszültség a piacon az energiaárak miatt, a Brent olaj jegyzése a 115 dollárt közelíti, míg a holland TTF földgáz árfolyama 70 euró fölé ugrott csütörtök reggelre, utóbbi majdnem 30%-os drágulást jelent tegnaphoz képest.

Az ok továbbra is a közel-keleti háború eszkalálódása,

Izrael az iráni-katari földgázmező iráni részére mért csapást tegnap, majd Irán válaszcsapásokkal fenyegette meg a környező országokat. Erre pedig a jelentős energiaimport miatt érzékenyen reagál a forint.

Kis pozitívum a forint számára, hogy a dollár egyelőre korrigál a tegnapi erősödés után. A Fed kamatdöntése után késő este kapcsolt rá igazán az amerikai deviza, most 1,1472 körül jár a keresztárfolyam, ami 0,15%-os dollárgyengülést jelent. Amennyiben azonban folytatódik a bizonytalan hangulat az energiapiacon, akkor könnyen fordulhat a hangulat a dollár piacán is. A dollár-forint jegyzés most 344 közelében jár.

A nap folyamán elsősorban a háborús hírekre lesz érdemes figyelni, azok befolyásolhatják az árfolyamokat, emellett kora délután jön az EKB kamatdöntő ülése, melyen a háború lehetséges hatásait is értékelheti a jegybank.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

