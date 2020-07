Online számla: letelt a határidő - Sok cég fölött még ott lebeg a pallos

Sok idejük volt felkészülni a piaci szereplőknek az online adatszolgáltatási kötelezettség július elsejei kiterjesztésére, azonban a koronavírus és a velejáró gazdasági sokk elterelte a figyelmet a határidőről, amit jól mutat, hogy rengetegen hagyták az utolsó pillanatokra a NAV Online Számla Rendszerbe való regisztrációt. Ráadásul sok a bizonytalanság: sokan rosszul értelmezik a szeptember végéig szóló türelmi időt, a szakértők több technikai felhasználó igénylését javasolják, az eddigi manuális, vagy félautomata megoldásokkal pedig egyre kevésbé lekövethető, hogy mi is egy cég áfapozíciója. Piaci helyzetkép.

A koronavírus miatti gazdasági kényszerhelyzetben a legtöbb vállalkozásnak kisebb gondja is nagyobb volt, minthogy a NAV online adatszolgáltatási kötelezettségével bíbelődjön, ami meg is látszott a határidő előtti napok dömpingjén: annyian próbáltak regisztrálni a NAV Online Számla Rendszerébe, hogy az többször össze is omlott, feltételezhetően a megnövekedett forgalom miatt.

Júniustól már nagyon felfokozott volt az érdeklődés, csak az utóbbi hónapban több mint 20 ezren regisztráltak a Billingo online számlázó rendszerében, az utóbbi napokban pedig körülbelül 10 másodpercenként jött egy regisztrációs igény

– mondta a Portfolio-nak Sárospataki Albert, a Billingo.hu vezérigazgatója, aki szerint ugyanakkor azt is látni kell, hogy akiknek már volt online számlázója, annak is kellett regisztrálnia a NAV rendszerében, így ott még ennél is nagyobb volt a forgalom.

Július 1-jén lépett hatályba a NAV adatszolgáltatási kötelezettség bővítéséről szóló jogszabály. Ez azt jelenti, hogy eltörlik az eddigi, 100 ezer forintos áfa-értékhatárt és gyakorlatilag minden vállalkozásnak, minden belföldi adóalanynak kiállított számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére.

„Extrém rekordszámú megkeresés érkezett az ügyfélszolgálatra, amiben a NAV-hoz való regisztrációban kérték a segítségünket” – mondta Sárospataki, és hozzátette, hogy bár ez nem az ő feladatuk, ezt minden vállalkozónak – vagy a vállalkozó könyvelőjének – kellett megtennie az Ügyfélkapun keresztül, abban igyekeztek segítséget nyújtani, hogy mi a regisztráció menete.

Sárospataki szerint ugyanakkor továbbra is maradtak szürke foltok, például a moratórium kapcsán. Az igaz, hogy az adóhatóság türelmi időszakot biztosított a vállalkozásoknak szeptember végéig, és nem bírságol, azonban ez nem jelenti azt, hogy egyelőre a NAV-nál való regisztrációval le tudták volna a feladatukat.

Sárospataki Albert

„A moratórium nem azt jelenti, hogy a regisztráció után októberig nem kell feltöltögetnie a számlákat annak, aki mondjuk még mindig kézi számlatömböt használ. Minden megy élesben, inkább arról van szó, hogyha bármi olyan technikai probléma történik, ami miatt meghiúsul vagy hiányos az adatszolgáltatás, akkor egyelőre nem büntetnek. De attól még a számlákat fel kell tölteni” – mondta a vezérigazgató.

Ha kézi számlatömbbel állítanak ki egy számlát és nem éri el az 500 ezer forintos határt a számla áfatartalma, akkor 4 nap áll rendelkezésre feltölteni azt a NAV Online Rendszerébe. Ha 500 ezer forint feletti az áfatartalom, akkor csak egy.

„Ha most valaki Például csúszik egy napot, akkor október elejéig valószínűleg nem lesz szankcionálva, a türelmi időszak erre vonatkozik, nem pedig arra, hogy egyáltalán ne kéne rögzíteni a számlaadatokat a rendszerben”

– mondta és hozzátette, hogy éppen emiatt érdemes átállni számlázóprogram használatára, mert ott az egyszeri NAV-os regisztráció után ez az adatküldés automatikusan megtörténik. Teljesen okafogyottá válik a kézi számlatömb használata, mert ott kétszer kell ugyanazzal a számlával foglalkozni, amivel a vállalkozó a plusz adminisztrációs teher mellett a hibalehetőséget és késői adatszolgáltatás miatti bírságot is kockáztatja.

Nem csak a NAV kapja meg az adatokat

Poór Károly, a digitális megoldásokat fejlesztő SDSYS cégvezetője szerint fontos látni, hogy az adatszolgáltatás visszafele is működik: az xml adatok lekérhetőek a NAV-tól. „Egy vállalkozás adószámára kiállított számla xml adatai lekérhetőek bármely olyan szoftver számára – könyvelőprogram, számlázóprogram, riportáló programok – amely a NAV oldalán publikus, díjmentes API-hoz csatlakozott” – mondta Poór, aki szerint nagyon kevés olyan program lesz, ami ennek a feltételnek ne felelne meg, így egy cég, vagy annak könyvelője számára díjmentesen elérhetővé válnak a cég részére kiállított szállítói számla adatai, xml formátumban.

Poór Károly

„Bár tudjuk, hogy a regisztráció és a technikai felhasználó igénylése az elmúlt hetekben, hónapokban a maga bürokratikus módján nem volt egyszerű a vállalkozások számára, mégis azt javasoljuk, hogy minden szoftverhez külön technikai felhasználót érdemes igényelni. Ha ugyanis több program is ugyanazzal a felhasználóval kéri le az adatokat, akkor nem lehet tudni, hogy ki, mikor használta föl" – tette hozzá Poór.

Bár ennek operatív szempontból nem lesz igazán jelentősége – így is úgy is működik majd az adatlekérés – azonban, ha valamilyen incidens történik sokat segíthet. „Ha egy technikai felhasználót használ öt program és mondjuk adatvesztés történik, akkor nehéz kideríteni, hogy kinél volt probléma, kinek a rendszere nem megbízható, vagyis nem megfelelően átlátható a működés”

Önmagában az xml kevés

Az online számlakiállítást követően akár már egy órán belül is lekérhető a NAV-tól az adat – ez nyilván attól függ majd, hogy az adóhatóság milyen gyorsan frissíti az adatokat – és látható, hogy a cégnek hány számlája volt egy nap. Poór szerint ez már fél siker, azonban ezek csak akkor válnak lekönyvelhetővé, ha a számlaképet is tudjuk párosítani hozzá.

Az igazi hatékonyságnövelés nem az, hogy a NAV-től lekérhetőek az xml-adatok, mert ha sokat kell várnom a számlaképekre, majd azokat egyenként kell összenézni az xml-ekkel, akkor nem történt érdemi fejlődés

– mondta az SDSYS ügyvezetője.

Egy nagyvállalatnál jellemzően azzal kezdődik a számlajóváhagyási folyamat, hogy a számla képét iktatják, majd elindítják a megfelelő munkafolyamatokat, ami során 2-3 ember jóváhagyására legalább szükség van amíg a számlát lekönyvelik, végül kifizetik. Tehát hiába elérhető az xml, az alapján nem lehet könyvelni, mert a számviteli törvény szerint az eredeti bizonylat alapján kell, de az xml egyébként sem tartalmaz minden adatot a megfelelő könyveléshez, például az sem derül ki belőle, hogy a cég egyáltalán befogadta-e a számlát.

„Kicsit faramuci a helyzet, mert előbb van adatunk, mint eddig bármikor, viszont nincs meg hozzá a joghatású bizonylatunk, vagyis a számlakép”

– mondta Poór.

A cégvezető szerint az igazi hatékonyságnövelés az lehet, amikor a könyvelő nem manuálisan nézegeti össze ezeket az adatokat – ahogy eddig, csak most már nem neki kell fölvinni a rendszerbe minden adatot – hanem a rendszer összepárosítja a megfelelő számlaképet a hozzá tartózó xml-el.

„Ez az, amit az SDSYS szoftvere elvégez: automatikusan átadja a NAV-tól származó xml- adatokat a könyvelőprogramnak és párosítva a számlaképpel elvégzi az adatrögzítés feladatát. Ezzel rengeteg munkaórát meg tudnak takarítani a könyvelők, nyilván attól függ, hogy mekkora cégről beszélünk, de egy nagyvállalatnál, ahol van évi 28 ezer szállító számla, ott ez 500-600 munkaórát jelent.”

Poór szerint bár a regisztrációs folyamat elég sok frusztrációt hozott a vállalkozásoknak, de ha egy kicsit távolabbról tekintünk a helyzetre, akkor elég sok pozitívum is jár ezzel az átalakítással: ezentúl a szállítói számlák rögzítése automatizálhatóvá vált, az online számlázóknak köszönhetően is sokat egyszerűsödött a folyamat, több szolgáltató már a banki szoftverekkel is összekötötte rendszerét, így a beérkező összegek nyomán automatikusan kifizetettre állítják az adott számlát, sőt már az M-lapok kitöltését és az áfabevallást is lehet automatizálni.

Ergo a számviteli folyamatok nagy része – minden olyan tevékenység, ami manuális és repetatív volt és nem adott nagy hozzáadott értéket – innentől kezdve automatizálhatóvá vált.

Nagy fába vágták

Az Online Számla Rendszerben a NAV-tól lekérdezhető adatokból egy előauditált áfabevallást is el lehet készíteni, ami a manuális megoldás helyett időt spórol, másik előnye pedig, hogy a beépített ellenőrzési funkciókkal bizonyos hibák hiányosságok kiszűrésére, korrekciójára is képes.

Németh Lilla, az RSM adóüzletágának igazgatója szerint az adókockázat is megnő ott, ahol a számlariport/áfabevallás előkészítése nem automatizáltan történik. „Az eddigi manuális, vagy félautomata megoldásokkal egyre kevésbé lekövethető, hogy mi is egy cég áfapozíciója, vagy hogy az adatszolgáltatásának eredménye sikeres volt-e, szükség van-e korrekcióra. Éppen ezért fejlesztettünk digitális megoldást, amely az áfabevallás automatizálására képes, valamint az ehhez kapcsolódó adózói és hatósági adatok ellenőrzésére is” – tette hozzá Németh.

Németh Lilla

Július 1-től az áfatörvény alapján minden befogadott szállítói számláról, amelyre a cég áfalevonási jogát gyakorolni akarja, áfa-összeghatárra tekintet nélkül adatot kell szolgáltatni a NAV felé az M lapon is, a belföldi összesítő jelentésben.

"Pont ilyen összegzés, mint amit Magyarországon az M lapokon kell jelenteni nincs másutt, így erre is egyedi fejlesztést kellett kidolgoznunk, amely képes az ERP adatokból NAV adategyeztetést és ellenőrzést követően „kiköpni” az adott időszaki M lapot. A Connectax VAT MSheets több száz, vagy többezer szállítói számlát képes ellenőrizni és M lapot készíteni néhány perc alatt. A manualitás helyetti automatizációval néhány percre rövidülhet egy korábban több órás vagy akár napos feladat" - tette hozzá.

Az áfabevallás elkészítése még ha a keretfeltételek, szabályok azonosak is, bizonyos szempontból cégre szabott: van, ahol havi több százezer számlával dolgoznak, az adatszolgáltatás, adatellenőrzések, egyéni beállítások, hibaellenőrzés akkora volumenű munka, amit hiba nélkül elvégezni szinte lehetetlen feladat. Ráadásul az adóhatóság a jogkövetési vizsgálatok során is arra szólítja fel az adózókat, hogy saját maguk javítsák például az M lapokon történt mulasztásokat is. Németh szerint ezeknek a kihívásoknak úgy lehet megfelelni, ha a NAV-hoz hasonlóan a cég oldalán is minél inkább a digitális erőforrásokra építve készülnek el az áfabevallás, adatszolgáltatás részletei.