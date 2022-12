Gloster: a tőzsdei sikersztorit nem itthon kell keresni

Három év alatt kilenc akvizíciót zárt sikeresen, ezzel a magyar tőzsde egyik legaktívabb és leghangosabb szereplőjévé lépett elő a Gloster. A növekedést nem csak a felvásárlások hajtják: a cégcsoport a rendszeres bevételt hozó szerződések mellett az euró alapú megrendelésekre is koncentrál, amelyek aránya már az idei év első felében megközelítette a harminc százalékot. A fejlődésben kiemelt szerepet kap az európai, ezen belül a németországi piac, de a hazai hátország megerősítésére is nagy hangsúlyt fektet a menedzsment. Szekeres Viktor, az igazgatóság elnöke szerint a folyamatosan épülő, komplex portfoliót csak világos stratégia mentén lehet egyben tartani és 2023-ban kiderül, hogy vizsgázik az általuk megálmodott válságálló modell.

Az elmúlt években egyre-másra jelentette be a Gloster különböző informatikai cégek megvásárlását, amelyek a korábban meghirdetett akvizíciós politika keretében kerültek a csoporthoz. Mi a mérlege most ennek a felvásárlás-sorozatnak?

Lehet, hogy a tőzsdei misztikumra vágyó befektetőknek ez unalmasnak tűnhet, de nálunk nincsenek ad hoc történések. Mi egy olyan társaság vagyunk, akik először kialakítanak egy fejlődési stratégiát, aztán a célt sohasem szem elől tévesztve megvalósítják azt. Az idén decemberben aláírt két felvásárlásunk ennek a munkának két nagyon fontos mértföldköve, remekül mutatják, hol tartunk a kijelölt úton.

Ezek közül az egyik egy németországi cég, amely természetesen nem véletlen választás és reményeink szerint nem is az utolsó vásárlásunk lesz ezen a piacon, mert az európai terjeszkedés a növekedési stratégiánk egyik központi eleme. Egyrészt a magyar piacnak megvannak a méretbeli korlátai, másrészt sok tekintetben hiányoznak belőle azok a kulturális elemek, amik a hozzánk hasonló intenzív növekedési stratégiát egyáltalán lehetővé teszik. A tőzsdei sikersztorit nem itthon kell keresni. Ezért nagyon tudatosan azt az utat választottuk, hogy külföldi növekedést fogjuk a tőzsdei utunk alapjául választani. Ettől a gondolattól vezérelve vásároltuk meg tavaly októberben a Minero IT-t, amelynek ma már az árbevétele 90 százalékban Németországból származik.

Ezen az akvizíción keresztül léptünk be például a müncheni BMW AG beszállítói láncába. És nem csak ügyfelet szereztünk így: az céggel együtt jött az évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező menedzsment is. Álmukból felébresztve is képesek világszínvonalú autóipari szoftvereket fejleszteni, mindezt tulajdonosi szemlélet mellett.

Ennek a kapcsolatnak köszönhető az egyik, most decemberben aláírt felvásárlás is. A G-Plus Consulting GmbH egy Audi Innovation Award díjas cég, akikkel karöltve jelenleg is fut egy 700 ezer euró összeértékű szerződésünk, amelynek keretében a német Audi egyik gyártástámogató rendszerét alakítjuk át.

A szakmai elismertségnek köszönhetően a G-Plus évek óta közvetlen beszállítói szerződéssel rendelkezik a Volkswagennel és az Audival. Ezek a szerződések, ez az elismert szoftverbeszállítói státusz mostantól a Gloster Csoportot erősíti.

A következő lépés az lesz, hogy ebben a német cégben kell bővíteni a helyi csapatot, mivel ez lesz egyben a nyugat-európai értékesítési irodánk. Ide olyan német kollégákat szeretnénk felvenni, akiknek van releváns autóipari tapasztalatuk.

Németország természetesen komoly piacnak számít, de korántsem egyértelmű, hogy rögtön az akvizíció az elsődleges eszköz az ottani megjelenéshez. Mi indokolja az erőteljes német fókuszt?

Mindez azért fontos, mert Németország nagyon zárt piac, többnyire 5-10 éves, mély szakmai kapcsolatokon keresztül vagy hasonló akvizíciók útján lehet bekerülni. Márpedig a piacon kinyíló lehetőségek Budapestről nézve szinte határtalanok.

A befektetők számára vitán felüli, hogy a járműszoftver szegmens mekkora növekedés előtt áll: zajlik a teljes autóipar digitalizációja, közben pedig az alternatív hajtásra történő átállás.

Nem csak a jövő autóinak, de a jövő gyárainak is sokkal több szoftverre lesz szükségük. A németekre egyébként is jellemző, hogy az utolsó csepp hatékonyságot is kifacsarják a rendszereikből, de az ellátási láncok krízise még jobban rávilágított, hogy nincs lehetőség emberi hibákra, ahol lehet digitalizálni kell. Magas minőségi elvárások mellett elképesztő verseny tombol ezen a piacokon és mi ebben tudunk helytállni, ami szerintem nem kis dolog.

Tőzsdei sztorivá viszont a pénzügyi megfontolás teszi a stratégiánk ezen elemét: nyugat-európai megbízási díjakért teljesítünk, ami mellett költségoldalon hazai bérek állnak, a kettő között pedig még mindig érdemi különbség van.

Ennek az akvizíciónak köszönhetően közvetlenül tudunk a nagy ipari végfelhasználóknak dolgozni, ami várakozásaink szerint nagyon jó hatással lesz az eredményességünkre.

A másik friss akvizíció viszont látszólag távol áll ettől a vonaltól: se nem Németország, se nem autóipar, hiszen egy egészségügyi szoftvereket fejlesztő pécsi cégről van szó. Ez a felvásárlás hogyan illeszkedik a megkezdett sorba?

A másik, közelmúltban tett bejelentésünk, a Lanoga Kft. megvásárlása, ami egy viszonylag kis csapatot, 18 új kollégát foglal magában. Ők saját fejlesztésű foglalkoztatás-egészségügyi szoftverükről híresek a magyar piacon, amelynek segítségével piacvezető szolgáltatókon keresztül összesen 12 ezer ember ellátását támogatják.

Azt látjuk, hogy az egészségügyi digitalizációs szektor nagyívű fejlődésben van itthon és külföldön egyaránt, hatalmas beruházások érkeznek erre a területre.

Ugyan tisztán ezzel a területtel foglalkozó tagja még nem volt a Gloster csoportnak, azért van ilyen kötődésünk: a Covid alatt mi fejlesztettük a Német Vöröskereszt covid-adminisztrációs rendszerét, ami a frankfurti reptéren is sikerrel vizsgázott.

Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy az autóipar már egy érett, nagy piac, ott már most is olyan EBIDTA-eredmények jellemzők, amellyel elégedettek a befektetők. Ezzel szemben az egészségügyi digitalizációs piac még felfutóban van, ennek még kell egy kis idő, mire kifejlődik annyira, hogy a növekedésünk motorjává válhasson.

Itt jön be ennek az akvizíciónak a másik eleme, ugyanis a Lanoga lesz a cégcsoport pécsi fejlesztőközpontja.

A tervek szerint a következő három évben 50 fejlesztővel bővítjük ezt a központot, hogy a pécsi IT közösség életében meghatározó szereplővé válhassunk. Az iroda vezetője Fischer Norbert, aki címzetes egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetemen, tanszékvezető kutató is. Neki kulcsszerepe lesz abban, hogy meg tudjuk szólítani az egyetemen tanuló tehetségeket. A pécsi kollégák a korábbi slágertermékeik fejlesztése mellett ezekben a világszínvonalú, német autóipari projektekben is részt vesznek majd.

Ezzel tehát most már egy viszonylag diverz cégcsoport állt elő, amely több országban is jelen van. Hogyan alakította át a stratégia megvalósítása a Glostert?

A stratégia fő eleme az volt, hogy egy válságálló céget hozzunk létre.

Az elmúlt három évben volt először a Covid-járvány, amikor távelérésben kellett megoldani az újonnan csatlakozó cégek integrálását. Felborultak az ellátási láncok, a magas hardverigényű iparágakban napi szintű közelharcot kellett vívni, hogy hozzájussunk a megrendelt és továbbértékesíteni kívánt eszközökhöz. Most van egy háborús helyzetünk, energiaválság és infláció. Képzeljünk el egy gyereket, aki úgy tanul meg járni, hogy mindig visszalökik, amikor megpróbál felállni. Mi ebben a környezetben egyből futni tanultunk, hogy mindenkinél gyorsabbak legyünk, amikor minden akadály elhárul.

A személyes tapasztalásom pedig az, hogy tavaly a Covid miatt nem tudunk személyesen összegyűlni karácsonykor, így tulajdonképpen két év után most szembesültem vele először, hogy mekkorára nőttünk. Szinte fejbe vágott az élmény, mikor megláttam, mekkora is a csapat valójában, aminek a Gloster sikereit köszönhetjük. Három év alatt egy kis, magyar, elsősorban hardverkereskedő alapokra épített informatikai cégből egy kétszáz fős, szoftverfókuszú, komplex szolgáltatásokat nyújtó, tőzsdei IT vállalattá fejlődtünk.

Az idei év eredményeiben hogyan tükröződik mindez? Látszik már a számokban, hogy termőre fordultak volna a felvásárlások, az új cégek csoportszintű integrálása?

2022 rekordévnek ígérkezik csoportszintű árbevételben, EBITDA-ban, euró alapú és rendszeres bevételekben egyaránt. Ezek a fő mérőszámaink. A jövő évbe pedig az előrejelzések szerint kétmilliárd forint körüli nyitott rendelésállománnyal fogunk átlépni, vagyis ennyi megrendelést írtunk alá az ügyfeleinkkel, ami már szállítás vagy kivitelezés alatt áll, de még nem számláztuk. 2021-ben ötmilliárd volt a csoport teljes árbevétele, ebből is érezhető, hogy a cég kilátásai nem említhetőek egy lapon a korábbi eredményekkel.

A jövő év több tényező miatt is meglehetősen nehéznek ígérkezik a gazdaság egésze számára. Egy ilyen bizonytalan és több kihívással is terhelt üzleti környezettől mit várhat a Gloster? Milyennek tűnik most decemberben az új esztendő?

Ez egy nagyon nehéz év lesz a szektor, illetve a gazdaság minden szereplője számára. Szerintem 2023 lesz az az év, amikor először áll valódi, éles vizsgahelyzet elé az üzleti modellünk és a kidolgozott stratégiánk.

Minden válságnak vannak nyertesei és vesztesei, sokak számára 2023 lesz az új 2008.

Mi jövőre meg fogjuk tudni mutatni a piacnak, hogy üzleti eredményekben is visszaköszön az az érték alapú építkezés, amit eddig csináltunk.

A cikk megjelenését a Gloster Infokommunikációs Nyrt. támogatta.

Fotó: Portfolio