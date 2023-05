Ők mentik meg a munkaerőhiánytól a hazai vállalatokat

A magyar munkaerőpiac évek óta jelentős munkaerőhiánnyal küzd, gyakorlatilag nem maradt mára olyan terület, ahol ne lennének betöltetlen állások százai szabadon. Az elmúlt években több jogszabály is segítette az Európai Unión kívülről érkezők munkáltatását, amely hamar meg is mutatkozott a számokon: soha annyi külföldi - több mint 70 ezer - nem dolgozott Magyarországon, mint 2022-ben . A munkaerőközvetítők szerepe megkerülhetetlen, hiszen csak rajtuk keresztül lehet koordináltan, biztos garanciák mellett akár többszáz fősre is duzzadó munkaerőt toborozni külföldön.