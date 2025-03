A hadiipar lehet a kitörési pont a hazai KKV-k számára?

Az orosz-ukrán háború lezárása körüli ellentmondások, Donald Trump színrelépése és a NATO-ban várható GDP arányos hadikiadások kötelező növelése egyaránt arra ösztökélik az európai országokat, hogy soha nem látott összegeket fordítsanak a védelmi képességeik megerősítésére. Még olyan országok is felülvizsgálják korábbi haderőt érintő döntéseiket, mint Németország, amely a tervek szerint 500 milliárd eurónyi államkötvényt bocsátana ki, amelyből a haderőfejlesztést finanszírozná. De mit jelenthet ez a magyar ipar számára, hogyan profitálhatnak belőle akár a hazai KKV-k? A hadiipar léphet a gyengélkedő autóipar helyébe? Többek között erről is szó lesz március 26-27-én a Portfolio – MAGE Járműipar 2025 konferencia hadiipari szekciójában.

„Európa elaludt” – ezzel a kijelentéssel a szakértők döntő többsége egyetért. A kontinens évtizedek óta a saját védelmi feladatait a NATO tagság és az USA védernyője alatt képzelte el, hadiipara – néhány kivételtől eltekintve – leépült, a hadiipari vállalatok finanszírozása is nehézkessé vált. Az orosz-ukrán háború kitörése, majd Donald Trump határozott színrelépése viszont

végképp arra késztetik az európai országokat, hogy felülvizsgálják korábbi védelmi stratégiájukat.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 Idén, a 10. MAGE-val közös szervezésű konferencián Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók. A szakmai programot közös vacsora, esti program, és networking követi. A programban kiemelt figyelmet kap a hadiipar, mint a hazai vállalatok lehetséges kitörési pontja. Előadóinkkal együttműködve idén első alkalommal egyedülálló lehetőséget biztosítunk résztvevőinknek a célzott üzleti kapcsolatépítésre, előre megszervezett, exkluzív B2B találkozók keretében.

Az Európai Bizottság javaslata szerint, akár 800 milliárd eurót mozgósítanának az európai védelemre, beleértve egy 150 milliárd eurós hitelprogramot a nemzeti kormányok számára. A legújabb bejelentések szerint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság tovább emelik a védelmi költségvetésüket, pedig már tavaly is jelentős erősödést mutatnak az adatok: Németország védelmi költségvetése például figyelemre méltó, 23,2%-os reálnövekedést mutatott 2023 és 2024 között,

ezzel a világ negyedik legnagyobb védelmi költőjévé vált.

A német választások után azonnal elkezdődött a védelmi stratégia átalakítása, a következő kormány lehetséges koalíciós pártjai megállapodtak egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásában és a hitelfelvételi szabályok átalakításában. Ezzel párhuzamosan további államkötvény-kibocsátásokból létrejöhet egy ugyanekkora védelmi alap is. A piacok is pozitívan reagáltak a hírekre, Emmanuel Macron múlt vasárnapi beszéde után kilőttek az európai hadiipari cégek részvényárfolyamai, a Magyarországgal szoros viszonyt ápoló Rheinmetall, de a Thales és a Saab is 10-15 százalékos pluszban nyitottak.

De mit jelenthet mindez a magyar gazdaság számára?

A magyar kormány már 2014-ben elhatározta, hogy megerősíti a Magyar Honvédség képességeit, és feléleszti a tetszhalott állapotban lévő, bár nagy hagyományokkal rendelkező magyar hadiipart. Az eszközbeszerzéseken és a szervezeti átalakításon túl az egyik leglátványosabb eredmény a Rheinmetall megjelenése, amely mind gyártói, mind fejlesztői kapacitást hozott az országba.

A hagyományos európai autóipar átalakulásával a magyar beszállítók előtt új lehetőségek nyílhatnak meg a hadiiparban,

igaz, ehhez beruházások és rendkívül szigorú tanúsítványok beszerzése szükséges. Ugyanakkor számos olyan vállalat van ma Magyarországon, amely technológiai és termelésirányítási szempontból már most is megfelel az elvárásoknak, csupán a megfelelő engedélyeket kell beszerezni. De hogyan érdemes ennek nekifogni? Milyen előnyei lehetnek, ha egy vállalat megkapja a „NATO beszállító” státuszt, és melyek azok a partnerek, akikkel érdemes együttműködni? A Portfolio – MAGE Járműipar 2025 hadiipari szekciójában március 26-27-én ezekre keressük a válaszokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images