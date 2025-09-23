Új exkluzív szakmai platform várja a fenntarthatóság hazai éllovasait − A Green Cloud szervezésében megalakult a Zöld Klub

A Magyarország első nyílt zöldenergia piactere, a Green Cloud által életre hívott Zöld Klubban a partnerségi viszonyok erősítése mellett a zöld átállást támogató tudásmegosztás, valamint a különböző innovatív energia-megoldások jobb megértése lesz fókuszban.

„Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki belássa, hogy a zöldenergia nem többletköltség, hanem stratégiai és pénzügyi előny.

Olyan közösséget építünk, ahol ez az uralkodó szemlélet, és amely lehetőséget biztosít az ebben rejlő előnyök maradéktalan kihasználására, miközben elősegítjük a fenntarthatósági célok megvalósulását

– mondta Mécs Imre, a Green Cloud alapító-társtulajdonosa a Zöld Klub megalakulása apropóján.

Az összekapcsolt hálózatok csak a kezdetet jelentik

A nyitó összejövetel tökéletesen tükrözte az alapítók elképzeléseit: szakmai kérdéseket előtérbe helyezve, de oldott hangulatban került sor a találkozóra, ahol ezúttal Lantos Csaba energiaügyi miniszter részvétele szolgáltatta az exkluzív szakmai tartalmat.

Ahogy a miniszter rámutatott, hazánk a "Fit for 55" vállalások terén − miszerint a szén-dioxid kibocsátásokat az 1990-es szint 55%-ára kell levinni az évtized végéig − időarányosan messze az uniós átlag felett teljesít. Ebben az erőfeszítésben kulcsszerepet játszanak az olyan tiszta energia iránt elkötelezett nagyvállalatok, mint amilyeneket a Zöld Klub is tömörít. Tény, hogy az összekapcsolt európai áramhálózat óriási előrelépést jelentene, összességében azonban elmondható, hogy

az EU aligha fogja tudni 2050-re teljesíteni a kitűzött karbonsemlegességet, mert több tagállam alaposan le van maradva a zöld átállásban.

A miniszter emellett kiemelte a magyarországi geotermiában rejlő potenciált, az utóbbi évek hazai erőműépítési erőfeszítéseinek jelentőségét − utalva a Green Cloud innovatív, nagyteljesítményű szihalmi naperőművére is − , illetve beszélt a SMR-ek, azaz kis moduláris atomreaktorok egyre növekvő jelentőségéről, ahol az utóbbi időben csillagászati összegű kockázati tőke mozdult meg globális szinten.

Jamniczky Zsolt, E.ON, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mécs Imre, Green Cloud és Hörömpöli-Tóth Levente (moderátor) a Zöld Klub első rendezvényén

Okosan mérni márpedig muszáj

A zöldenergia elkötelezettje, a Green Cloud-ban résztulajdonos E.ON vezérigazgató-helyettese, Jamniczky Zsolt többek között az okosmérés európai jó gyakorlataiból szemezgetett, rávilágítva, hogy az okosmérők bevezetése kulcsfontosságú a fogyasztási adatok gyűjtéséhez és a hatékony energiagazdálkodáshoz, és egy olyan gamifikáción alapuló koncepciót említett, mint amilyet Finnországban alkalmaznak, nagyot lendítve a fogyasztók aktív bevonásán.

A Zöld Klub résztvevői élénk eszmecserét folytattak az ellátásbiztonság, a növekvő számú adatközpontok megugró energiaigénye és a villamosenergia piac dinamikáját meghatározó ártüskék kérdésében is.

A következő találkozóra várhatóan tavasszal kerül sor, ahol a témákat a klubtagok javaslatai alapján állítják majd össze, és ahová olyan meghívott vendégeket várnak majd, akik vezető szerepet vállalnak a fenntarthatóságban.

„A Zöld Klub célja, hogy valódi értéket teremtsen: tudásban, inspirációban és közösségben egyaránt.

Ez nem csak egy fórum, hanem egy olyan szakmai kör, ahol a fenntarthatóság közös cél és ahol az optimális energiastratégia kialakítása közös küldetés – mi már most várjuk a folytatást

– mondta Varga-Futó Ildikó, a Green Cloud kereskedelmi igazgatója.

