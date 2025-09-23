Új exkluzív szakmai platform várja a fenntarthatóság hazai éllovasait − A Green Cloud szervezésében megalakult a Zöld Klub

A Magyarország első nyílt zöldenergia piactere, a Green Cloud által életre hívott Zöld Klubban a partnerségi viszonyok erősítése mellett a zöld átállást támogató tudásmegosztás, valamint a különböző innovatív energia-megoldások jobb megértése lesz fókuszban.
„Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki belássa, hogy a zöldenergia nem többletköltség, hanem stratégiai és pénzügyi előny.
Olyan közösséget építünk, ahol ez az uralkodó szemlélet, és amely lehetőséget biztosít az ebben rejlő előnyök maradéktalan kihasználására, miközben elősegítjük a fenntarthatósági célok megvalósulását
– mondta Mécs Imre, a Green Cloud alapító-társtulajdonosa a Zöld Klub megalakulása apropóján.
Az összekapcsolt hálózatok csak a kezdetet jelentik
A nyitó összejövetel tökéletesen tükrözte az alapítók elképzeléseit: szakmai kérdéseket előtérbe helyezve, de oldott hangulatban került sor a találkozóra, ahol ezúttal Lantos Csaba energiaügyi miniszter részvétele szolgáltatta az exkluzív szakmai tartalmat.
Ahogy a miniszter rámutatott, hazánk a "Fit for 55" vállalások terén − miszerint a szén-dioxid kibocsátásokat az 1990-es szint 55%-ára kell levinni az évtized végéig − időarányosan messze az uniós átlag felett teljesít. Ebben az erőfeszítésben kulcsszerepet játszanak az olyan tiszta energia iránt elkötelezett nagyvállalatok, mint amilyeneket a Zöld Klub is tömörít. Tény, hogy az összekapcsolt európai áramhálózat óriási előrelépést jelentene, összességében azonban elmondható, hogy
az EU aligha fogja tudni 2050-re teljesíteni a kitűzött karbonsemlegességet, mert több tagállam alaposan le van maradva a zöld átállásban.
A miniszter emellett kiemelte a magyarországi geotermiában rejlő potenciált, az utóbbi évek hazai erőműépítési erőfeszítéseinek jelentőségét − utalva a Green Cloud innovatív, nagyteljesítményű szihalmi naperőművére is − , illetve beszélt a SMR-ek, azaz kis moduláris atomreaktorok egyre növekvő jelentőségéről, ahol az utóbbi időben csillagászati összegű kockázati tőke mozdult meg globális szinten.
Okosan mérni márpedig muszáj
A zöldenergia elkötelezettje, a Green Cloud-ban résztulajdonos E.ON vezérigazgató-helyettese, Jamniczky Zsolt többek között az okosmérés európai jó gyakorlataiból szemezgetett, rávilágítva, hogy az okosmérők bevezetése kulcsfontosságú a fogyasztási adatok gyűjtéséhez és a hatékony energiagazdálkodáshoz, és egy olyan gamifikáción alapuló koncepciót említett, mint amilyet Finnországban alkalmaznak, nagyot lendítve a fogyasztók aktív bevonásán.
A Zöld Klub résztvevői élénk eszmecserét folytattak az ellátásbiztonság, a növekvő számú adatközpontok megugró energiaigénye és a villamosenergia piac dinamikáját meghatározó ártüskék kérdésében is.
A következő találkozóra várhatóan tavasszal kerül sor, ahol a témákat a klubtagok javaslatai alapján állítják majd össze, és ahová olyan meghívott vendégeket várnak majd, akik vezető szerepet vállalnak a fenntarthatóságban.
„A Zöld Klub célja, hogy valódi értéket teremtsen: tudásban, inspirációban és közösségben egyaránt.
Ez nem csak egy fórum, hanem egy olyan szakmai kör, ahol a fenntarthatóság közös cél és ahol az optimális energiastratégia kialakítása közös küldetés – mi már most várjuk a folytatást
– mondta Varga-Futó Ildikó, a Green Cloud kereskedelmi igazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
Új taktikára állt rá Oroszország: egyre gyakrabban csapnak le ezekre a célpontokra
A végső cél a gazdaság megbénítása lehet.
Kijev szerint is küszöbön az államcsőd, egyetlen kiutat látnak
Az IMF-fel tárgyal a háborús ország a megmentésről.
A NASA felfedezése minden eddigi elméletet felülír: lehetetlen tempóban növekszik a szupermasszív fekete lyuk
Ez megcáfolja az Eddington-határt.
Kaposvárra látogat a Portfolio és a Kavosz országjáró rendezvénysorozata: fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni, szeptember 30. Hotel Kapos
Fordulóponton a magyar ingatlanpiac
Megkezdődött a Portfolio Property Investment Forum 2025.
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Hegedüs Éva: két hét múlva jön a magyar gazdaság csúcstalálkozója
Közeleg a várva várt esemény.
Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra
Merész kijelentések is elhangzottak.
Elmondta a NATO egyik legerősebb hatalma, meddig tarthat az ukrajnai háború – Új stratégia kellene a Nyugat számára?
Interjút adott a török elnök.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Közel fél millió Ft jóváírást is kaphatsz az Otthon Start mellé
Az Otthon Start hitel egy kedvező kamatozású támogatott kölcsön, amit az első lakásszerzők használhatnak ki. Már az első hetekben kiderült, hogy egy ilyen támogatott hitelnél is komoly verse
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod