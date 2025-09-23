  • Megjelenítés
Új exkluzív szakmai platform várja a fenntarthatóság hazai éllovasait − A Green Cloud szervezésében megalakult a Zöld Klub
Új exkluzív szakmai platform várja a fenntarthatóság hazai éllovasait − A Green Cloud szervezésében megalakult a Zöld Klub

Egyedülálló szakmai platform indult Zöld Klub néven, amely a fenntarthatósági erőfeszítésekért leginkább elkötelezett hazai vállalatvezetőket hivatott összefogni. A kezdeményezés a megújulóenergia-termelőket nagyvállalati fogyasztókkal összekötő piactér, a Green Cloud és a Portfolio közös projektje. A nyitó rendezvényen, amelyre többek között a Green Awards győztesei is hivatalosak voltak, részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki áttekintést nyújtott a hazai energetika területét érintő legégetőbb ügyekről és válaszolt a jelenlévők kérdéseire.

A Magyarország első nyílt zöldenergia piactere, a Green Cloud által életre hívott Zöld Klubban a partnerségi viszonyok erősítése mellett a zöld átállást támogató tudásmegosztás, valamint a különböző innovatív energia-megoldások jobb megértése lesz fókuszban.

„Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki belássa, hogy a zöldenergia nem többletköltség, hanem stratégiai és pénzügyi előny.

Olyan közösséget építünk, ahol ez az uralkodó szemlélet, és amely lehetőséget biztosít az ebben rejlő előnyök maradéktalan kihasználására, miközben elősegítjük a fenntarthatósági célok megvalósulását

– mondta Mécs Imre, a Green Cloud alapító-társtulajdonosa a Zöld Klub megalakulása apropóján.

Az összekapcsolt hálózatok csak a kezdetet jelentik

A nyitó összejövetel tökéletesen tükrözte az alapítók elképzeléseit: szakmai kérdéseket előtérbe helyezve, de oldott hangulatban került sor a találkozóra, ahol ezúttal Lantos Csaba energiaügyi miniszter részvétele szolgáltatta az exkluzív szakmai tartalmat.

Ahogy a miniszter rámutatott, hazánk a "Fit for 55" vállalások terén − miszerint a szén-dioxid kibocsátásokat az 1990-es szint 55%-ára kell levinni az évtized végéig − időarányosan messze az uniós átlag felett teljesít. Ebben az erőfeszítésben kulcsszerepet játszanak az olyan tiszta energia iránt elkötelezett nagyvállalatok, mint amilyeneket a Zöld Klub is tömörít. Tény, hogy az összekapcsolt európai áramhálózat óriási előrelépést jelentene, összességében azonban elmondható, hogy

az EU aligha fogja tudni 2050-re teljesíteni a kitűzött karbonsemlegességet, mert több tagállam alaposan le van maradva a zöld átállásban.

A miniszter emellett kiemelte a magyarországi geotermiában rejlő potenciált, az utóbbi évek hazai erőműépítési erőfeszítéseinek jelentőségét − utalva a Green Cloud innovatív, nagyteljesítményű szihalmi naperőművére is − , illetve beszélt a SMR-ek, azaz kis moduláris atomreaktorok egyre növekvő jelentőségéről, ahol az utóbbi időben csillagászati összegű kockázati tőke mozdult meg globális szinten.

_DSC6076 (1)
Jamniczky Zsolt, E.ON, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mécs Imre, Green Cloud és Hörömpöli-Tóth Levente (moderátor) a Zöld Klub első rendezvényén

Okosan mérni márpedig muszáj

A zöldenergia elkötelezettje, a Green Cloud-ban résztulajdonos E.ON vezérigazgató-helyettese, Jamniczky Zsolt többek között az okosmérés európai jó gyakorlataiból szemezgetett, rávilágítva, hogy az okosmérők bevezetése kulcsfontosságú a fogyasztási adatok gyűjtéséhez és a hatékony energiagazdálkodáshoz, és egy olyan gamifikáción alapuló koncepciót említett, mint amilyet Finnországban alkalmaznak, nagyot lendítve a fogyasztók aktív bevonásán.

A Zöld Klub résztvevői élénk eszmecserét folytattak az ellátásbiztonság, a növekvő számú adatközpontok megugró energiaigénye és a villamosenergia piac dinamikáját meghatározó ártüskék kérdésében is.

A következő találkozóra várhatóan tavasszal kerül sor, ahol a témákat a klubtagok javaslatai alapján állítják majd össze, és ahová olyan meghívott vendégeket várnak majd, akik vezető szerepet vállalnak a fenntarthatóságban.

„A Zöld Klub célja, hogy valódi értéket teremtsen: tudásban, inspirációban és közösségben egyaránt.

Ez nem csak egy fórum, hanem egy olyan szakmai kör, ahol a fenntarthatóság közös cél és ahol az optimális energiastratégia kialakítása közös küldetés – mi már most várjuk a folytatást

– mondta Varga-Futó Ildikó, a Green Cloud kereskedelmi igazgatója.

