Történelmi lehetőséget lát a Demján Sándor Tőkeprogramban a soproni iparkamara alelnöke

A Portfolio és a Kavosz közös országjárásának következő állomásán, Sopronban Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke beszélt a vállalkozások előtt álló kihívásokról és finanszírozási lehetőségekről.
Nyitóbeszédében megemlítette, hogy Sopronnak különösen kiemelt szerepe van a kamara életében, hiszen 175 évvel ezelőtt itt alakult meg az első kereskedelmi és iparkamara, és alig egy hónapja egy országos rendezvény keretében ünnepelték ezt az évfordulót, ahol megidézték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara múltját, szó volt a szervezet jelenéről és kijelölték azt is, hogyan szeretnék folytatni a kamarai munkát.
Annak idején a kamara azért jött létre, hogy a cégeket, kisebb vállalkozásokat segítse, illetve hidat képezzen a döntéshozók és a vállalkozók, kereskedők között, képviselje az érdekeiket. Ennek a rendezvénynek most szintén az a célja, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak segítséget nyújtson
– mondta nyitóbeszédében a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke.
A finanszírozási lehetőségek közül kiemelte a Széchenyi Kártya Programot, amely már több mint 20 éve elérhető a cégek számára, és az utóbbi években kifejezetten nagy segítségnek bizonyult a gazdasági szereplők számára.
Majd felhívta a figyelmet a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramra: a kamara a Nemzetgazdasági Minisztériummal partnerségben történelmet írt a program létrehozásával, hiszen egy merőben új finanszírozási forma, egy új lehetőség a vállalkozások számára. Itt hangsúlyozta a rendezvény fontosságát is, amellyel – többek között – éppen a tőkeprogram bemutatása, megismertetése a cél, hiszen az új finanszírozási formával szemben egyelőre érezhető egyfajta óvatosság a vállalkozások részéről, amiben szerepe lehet az ismeretlenségtől való félelemnek is, de bátorította a cégeket a lehetőség kihasználására.
A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás:
- szeptember 25. Szeged
- szeptember 30. Pécs és Kaposvár
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:
- Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?
- Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?
- Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?
- Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?
A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.
