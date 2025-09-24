Történelmi lehetőséget lát a Demján Sándor Tőkeprogramban a soproni iparkamara alelnöke

Sopronban folytatódott a Portfolio és a Kavosz közös országjárása, ahol Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke nyitóbeszédében felhívta a figyelmet a hazai vállalkozások előtt álló finanszírozási lehetőségekre, amelyek ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben kifejezetten fontosak, és külön kiemelte a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogram szerepét, amely egy merőben új konstrukció a gazdaságélénkítési programok között is.

Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke.

Nyitóbeszédében megemlítette, hogy Sopronnak különösen kiemelt szerepe van a kamara életében, hiszen 175 évvel ezelőtt itt alakult meg az első kereskedelmi és iparkamara, és alig egy hónapja egy országos rendezvény keretében ünnepelték ezt az évfordulót, ahol megidézték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara múltját, szó volt a szervezet jelenéről és kijelölték azt is, hogyan szeretnék folytatni a kamarai munkát.

Annak idején a kamara azért jött létre, hogy a cégeket, kisebb vállalkozásokat segítse, illetve hidat képezzen a döntéshozók és a vállalkozók, kereskedők között, képviselje az érdekeiket. Ennek a rendezvénynek most szintén az a célja, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak segítséget nyújtson

– mondta nyitóbeszédében a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke.

A finanszírozási lehetőségek közül kiemelte a Széchenyi Kártya Programot, amely már több mint 20 éve elérhető a cégek számára, és az utóbbi években kifejezetten nagy segítségnek bizonyult a gazdasági szereplők számára.

Majd felhívta a figyelmet a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramra: a kamara a Nemzetgazdasági Minisztériummal partnerségben történelmet írt a program létrehozásával, hiszen egy merőben új finanszírozási forma, egy új lehetőség a vállalkozások számára. Itt hangsúlyozta a rendezvény fontosságát is, amellyel – többek között – éppen a tőkeprogram bemutatása, megismertetése a cél, hiszen az új finanszírozási formával szemben egyelőre érezhető egyfajta óvatosság a vállalkozások részéről, amiben szerepe lehet az ismeretlenségtől való félelemnek is, de bátorította a cégeket a lehetőség kihasználására.

A Portfolio és a Kavosz közös országjárása folytatódik, a következő állomás:

szeptember 25. Szeged

szeptember 30. Pécs és Kaposvár

október 1. Zalaegerszeg

október 2. Szolnok

október 8. Békéscsaba

október 9. Veszprém

okóber 13. Szombathely

október 15. Eger

október 16. Szekszárd

október 20. Debrecen

Az eseménysorozat napirendjén sok más, valamennyi vállalkozást érintő kérdés is terítékre kerül, úgy mint:

Milyen hazai források és hitelprogramok állnak rendelkezésre 2025-ben?

Hogyan fejlődik tovább a Széchenyi Kártya Program?

Mire használható a Demján Sándor Tőkeprogram?

Hogyan segíti a digitalizáció és automatizáció a hatékonyabb működést?

A roadshow minden állomásán cégvezetők, szakpolitikai döntéshozók és finanszírozási szakemberek segítenek eligazodni a kkv-k világában, testközelből mutatva meg a helyi lehetőségeket és országos trendeket.

