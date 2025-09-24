  • Megjelenítés
Történelmi lehetőséget lát a Demján Sándor Tőkeprogramban a soproni iparkamara alelnöke
Történelmi lehetőséget lát a Demján Sándor Tőkeprogramban a soproni iparkamara alelnöke

Sopronban folytatódott a Portfolio és a Kavosz közös országjárása, ahol Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke nyitóbeszédében felhívta a figyelmet a hazai vállalkozások előtt álló finanszírozási lehetőségekre, amelyek ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben kifejezetten fontosak, és külön kiemelte a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogram szerepét, amely egy merőben új konstrukció a gazdaságélénkítési programok között is.

A Portfolio és a Kavosz közös országjárásának következő állomásán, Sopronban Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke beszélt a vállalkozások előtt álló kihívásokról és finanszírozási lehetőségekről.

Magas Ádám
Magas Ádám, a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara általános alelnöke.

Nyitóbeszédében megemlítette, hogy Sopronnak különösen kiemelt szerepe van a kamara életében, hiszen 175 évvel ezelőtt itt alakult meg az első kereskedelmi és iparkamara, és alig egy hónapja egy országos rendezvény keretében ünnepelték ezt az évfordulót, ahol megidézték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara múltját, szó volt a szervezet jelenéről és kijelölték azt is, hogyan szeretnék folytatni a kamarai munkát.    

Annak idején a kamara azért jött létre, hogy a cégeket, kisebb vállalkozásokat segítse, illetve hidat képezzen a döntéshozók és a vállalkozók, kereskedők között, képviselje az érdekeiket. Ennek a rendezvénynek most szintén az a célja, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak segítséget nyújtson

– mondta nyitóbeszédében a Soproni Ipari és Kereskedelmi Kamara alelnöke.

A finanszírozási lehetőségek közül kiemelte a Széchenyi Kártya Programot, amely már több mint 20 éve elérhető a cégek számára, és az utóbbi években kifejezetten nagy segítségnek bizonyult a gazdasági szereplők számára.

Magas Ádám

Majd felhívta a figyelmet a 100 milliárd forint keretösszegű Demján Sándor Tőkeprogramra: a kamara a Nemzetgazdasági Minisztériummal partnerségben történelmet írt a program létrehozásával, hiszen egy merőben új finanszírozási forma, egy új lehetőség a vállalkozások számára. Itt hangsúlyozta a rendezvény fontosságát is, amellyel – többek között – éppen a tőkeprogram bemutatása, megismertetése a cél, hiszen az új finanszírozási formával szemben egyelőre érezhető egyfajta óvatosság a vállalkozások részéről, amiben szerepe lehet az ismeretlenségtől való félelemnek is, de bátorította a cégeket a lehetőség kihasználására.

Címlapkép forrása: Portfolio

