Magyar épület került a világ élvonalába

Az Agora Budapest, a HB Reavis irodafejlesztése a Leesman partnerségében megvalósított, több országra kiterjedő értékelési program során elnyerte a Leesman+ minősítést, amellyel a világ élvonalába tartozó munkakörnyezetei közé került - írja közleményében a fejlesztő.

A Leesman, a munkahelyi élmény értékelésének egyik vezető nemzetközi szakértője azt vizsgálja, hogyan és milyen mértékben támogatja az emberek munkáját a fizikai környezetük. A 2010 óta működő szervezet vizsgálati eredményeit a Leesman Index (Lmi) jelzi. Azok az épületek, amelyek 70 Lmi pont feletti értékelést kapnak, Leesman+ minősítést szereznek. Jelenleg mindössze 23 szervezet rendelkezik ezzel az elismeréssel világszerte.

Agora irodaház. Forrás: HB Reavis

Az irodaház 78,6 Lmi pontszámot ért el a Leesman munkahelyi élmény felmérésén, amely négy országban vizsgálta a fejlesztő hét projektjét. A HB Reavis ezúttal teljes épületek értékelését kérte, nem csupán egyes irodákét. Az Agora pontszáma a Leesman+ Excellent kategóriába sorolja az épületet, és a világ 25. legjobb munkakörnyezeteként pozícionálja a munkahelyi élmény szempontjából.

A vállalat átfogó felmérésének részeként az Agorában 836 munkavállaló töltötte ki a Leesman online kutatását. A válaszadók 89%-a mondta, hogy fontos számára a munkakörnyezeti kialakítás. A HB Reavis fejlesztési szemléletében kiemelt hangsúlyt fektet a funkcionalitásra, valamint a hatékonyságot és jó közérzetet támogató megoldásokra. Az Agorát a londoni Make Architects és a hazai Finta Stúdió tervezte, a válaszadók 83%-a büszkén fogad vendégeket és látogatókat a munkahelyén.

A válaszadók által leginkább értékelt tényezők között szorosan követte a „büszkeséget” az, hogy az Agora munkaterei mennyire támogatják a produktivitást. Az itt dolgozók 80%-a úgy véli, az irodák valóban lehetővé teszik számukra a hatékony munkavégzést. Az épület Well Core™ Gold minősítéssel rendelkezik, amely igazolja pozitív hatását a jó közérzetre. A komplexum kínálata — üzletek, kávézók, éttermek és fitneszstúdió, és az egyedülálló More by HB Reavis extra szolgáltatásai — tovább erősítik a produktivitást támogató lehetőségeket.

Az itt dolgozók háromnegyede érzi úgy, hogy az Agora támogatja a jó közérzetet. Az itt dolgozó vagy itt kikapcsolódó emberek töltik meg a tereket élettel és tartalommal. A közösséghez és a jó közérzethez kapcsolódó tényezők az értékelésben ugyanolyan erős eredmények születtek, mint a „büszkeség“, és a produktivitás terén:

A válaszadók 78%-a úgy véli, hogy az Agorában található munkakörnyezete hozzájárul a munkahelyi közösség érzésének erősítéséhez.

76% egyetért azzal, hogy az iroda támogatja a tudásmegosztást a kollégákkal.

75% szerint az Agora irodáiban végzett munka pozitív hatással van az általános jó közérzetre.

Az Agora egyes bérlőinek egyedi pontszámait vizsgálva kiderül, hogy minden értékelt vállalat olyan Lmi eredményt ért el, amely elegendő lett volna a Leesman+ minősítés megszerzéséhez, ha külön felmérést kérnek a saját irodájukra vonatkozóan. Ráadásul hét bérlő még a 80-as Lmi pontszámot is meghaladta, amely igazán kiemelkedő munkahelyi élményt jelez.

Az Lmi pontszámon túl a Leesman felmérése olyan értékes felismeréseket is ad a vezetők számára, amelyek segítik a munkatér-élmény további fejlesztését az adott irodaházban. A Leesman 15 éves működése alatt több mint 1,5 millió munkavállalót kérdezett meg, több mint 10 000 munkahelyen, 122 országban.

Címlapkép forrása: Forrás: HB Reavis