Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!

A jordániai külügyminisztérium felhívásában az olvasható, hogy Oroszország „veszélybe sodorja” állampolgáraik életét, Ammán pedig mindent meg fog tenni azért, hogy leállítsa az illegális toborzást, melyet Moszkva és hozzájuk köthető „entitások” végeznek az országban.

Felszólították Moszkvát emellett arra, hogy bontsanak szerződést az összes jordániai állampolgárral, aki az orosz hadseregben harcol.

A cikk kitér arra is, hogy ukrán adatok szerint 18 ezer külföldi harcos harcol az orosz haderőben, akiket összesen 128 országból toboroztak. Eddig 3388-an estek el közülük az ukrán fronton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images