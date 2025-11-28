  • Megjelenítés
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Globál

Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

Portfolio
Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap arról beszélt: szeretné, ha a Krím és a Donbasz feletti orosz uralom hivatalos elismeréséről is tárgyalna Moszkva és az Egyesült Államok, sőt,

Moszkva egyik legfontosabb békefeltétele az elrabolt („annektált”) térségek feletti orosz uralom nemzetközi jog szerinti elismerése.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bedobott Putyin egy elképesztő követelést: most aztán borulnak a béketárgyalások?

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke ma reagált az orosz követelésre.

Amíg Zelenszkij az elnök, senki nem számíthat arra, hogy területeket fogunk feladni. Nem fog olyan dokumentumot aláírni, mellyel területet ad át. Az alkotmány tiltja ezt. Nem teheti ezt meg senki, hacsak nem akar szembe helyezkedni az alkotmánnyal és az ukrán nép akaratával”

Még több Globál

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

– kommentálta Jermak az UNN cikke szerint.

Az ukrán vezető azt mondta: az elnök kész tárgyalni a „kontaktvonal” meghúzásáról, viszont soha nem fogja elismerni az Oroszországi Föderáció hivatalos területének a megszállt ukrán régiókat.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Újabb nagy budapesti területen szűnik meg az ingyenes parkolás
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility