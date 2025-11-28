Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap arról beszélt: szeretné, ha a Krím és a Donbasz feletti orosz uralom hivatalos elismeréséről is tárgyalna Moszkva és az Egyesült Államok, sőt,

Moszkva egyik legfontosabb békefeltétele az elrabolt („annektált”) térségek feletti orosz uralom nemzetközi jog szerinti elismerése.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke ma reagált az orosz követelésre.

Amíg Zelenszkij az elnök, senki nem számíthat arra, hogy területeket fogunk feladni. Nem fog olyan dokumentumot aláírni, mellyel területet ad át. Az alkotmány tiltja ezt. Nem teheti ezt meg senki, hacsak nem akar szembe helyezkedni az alkotmánnyal és az ukrán nép akaratával”

– kommentálta Jermak az UNN cikke szerint.

Az ukrán vezető azt mondta: az elnök kész tárgyalni a „kontaktvonal” meghúzásáról, viszont soha nem fogja elismerni az Oroszországi Föderáció hivatalos területének a megszállt ukrán régiókat.

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images