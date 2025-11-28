Iránymutatásra várnak a befektetők - Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Mesterséges intelligenciával foglalkozó céget vesz a Delta Group
Szándéknyilatkozatot írt alá a Delta Group Nyrt. az UpScale IT Informatikai Szolgáltató Kft. és az UpScale Labs Kft tulajdonosával a két társaság 51-51%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. Az UpScale többségi tulajdonrészének akvizíciójával mesterséges- és üzleti intelligencián, valamint felhőtechnológián alapuló alkalmazásfejlesztői kompetencia kerül a Delta Grouphoz – áll a cég közleményében.
Kína szépen csendben felépíti saját MI-birodalmát: ez a cég lehet az Nvidia utódja
A Baidu Kína egyik meghatározó MI-chipgyártójává lép elő, a JPMorgan szerint 2026-ra a Baidu chipeladásai hatszorosukra nőhetnek - írta meg a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdéken kereskedési szünnap volt tegnap Hálaadás napja miatt, így innen nem érkezett iránymutatás a mai kereskedéshez.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,18 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,39 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,35 százalékot esett. Érkezett fontos makroadat ma reggel Ázsiából, volt egy japán inflációs adat, ami a vártnál magasabb lett: az októberi maginfláció 2,8 százalék volt, szemben a 2,7 százalékos elemzői várakozással.
- Az európai tőzsdék közül a DAX és a CAC-40 minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel nyithat a határidős indexek állása alapján, míg az FTSE-100 kismértékben eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra a mai rövidített kereskedésre, a Dow Jones és a S&P 500 0,1, míg a Nasdaq is 0,2 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma igazi adatzuhatag jön, mind Magyarországon, mind Európában, és ez az egész hét legsűrűbb napja. Itthon reggel a foglalkoztatottság és munkanélküliség, valamint az ipari termelői árak érkeznek, amelyek egyszerre mutatják meg a munkaerőpiac feszességét és a vállalati költségoldali inflációt – közvetlen hatással a forint- és kötvénypiacra.
Nemzetközi szinten érkezik a japán infláció, Németországból a kiskereskedelmi forgalom és importárak, a francia CPI és GDP-becslés, Spanyolországból kiskereskedelmi forgalom és infláció, majd a német munkanélküliségi ráta, a német tartományi infláció, az olasz infláció és végül a napot záró német országos infláció. Ez a blokk gyakorlatilag egy mini „európai inflációs nap”, amely meghatározhatja, hogyan árazzák a piacok az EKB következő lépéseit, és merre mozdul az euró.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,3 százalékot emelkedett.
