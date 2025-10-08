  • Megjelenítés
Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!
Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!

Portfolio
Már javában zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, ahol olyan nagyágyúk járják körül a magyar energiaipar jelenlegi helyzetét és legégetőbb kihívásait, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly MVM-vezér és Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Cikkünk percről percre frissül a konferencia legújabb megszólalásaival.
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között az ellátásbiztonság szerepét emelte ki, illetve a diverzifikáció és kiszámíthatóság fontosságát a jelenlegi gázpiacon. Többek között hangsúlyozta: bár csökkent az orosz gáz részaránya az európai fogyasztásban, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni. Ha meglenne a kiszámíthatóság az európai szabályozásban, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.

Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."

Éppen zajlik a 2025-ös év egyik legfontosabb energetikai eseménye, ahol Lantos Csaba energiaügyi miniszter is előadott. A pódiumon több olyan folyamatot is kiemelt, amelyek meghatározhatják a jövő energiarendszereit. Többek között beszélt az Európai Unióban jellemző "greenizmusnak" nevezett folyamatról, Magyarország energiatérképéről és arról, hogy milyen sors vár a Paks II. projektre - beszámolónk a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ről.

Lantos Csaba:
Fokozni kellene a tempót az EU energetikai szabályozásában

Az elmúlt 25 évben az európai energiapolitika átfogó energetikai liberalizációt hajtott végre, azonban az energiaárak még mindig túl magasak. Ezt a tiszta hazai energia tudja elhozni, de ehhez az infrastuktúrába be kell fektetni, melynek fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. Az energetikai szabályozóknak rendkívül fontos szerepük van az európai energiaátállásban: nem passzív a szerepük, hanem a piaci keretek kialakításáért felelnek. A jelenlegi uniós szabályozási keret sok ponton megfelelő, de gyorsítani kell, proaktívvá kell tenni a szabályozási keretek fejlesztését és a végrehajtásukra is jelentős figyelmet kell fordítani - mondta a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián tartott előadásában Alda Ozola, az Energiaszabályozók Európai Tanácsának (CEER) alelnöke.

Fokozni kellene a tempót az EU energetikai szabályozásában

