Nagy költségvetési hiány jött össze szeptemberben

Minden idők második legmagasabb szeptemberi hiányát termelte meg a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a kilencedik hónapban, ezzel az éves kumulált deficit elérte a 3328 milliárd forintot.

Kimagasló deficit jött össze szeptemberben, a 203 milliárd forintos hiány a harmadik legmagasabb szeptemberi mínusz. Ennél nagyobb kilencedik havi deficitet csak 2021-ben láttunk.

A jelentősebb szeptemberi deficit hatására tovább nőtt a halmozott hiány, szeptember végére ez az összeg már 3328 milliárd forinton állt, ami az eredeti éves pénzforgalmi hiányterv 80%-át teszi ki.

Romló fiskális folyamatok

Legutóbbi elemzésünkben már rámutattunk arra, hogy az elmúlt hónapokban, de kifejezetten a második negyedévben a tervezettnél jobb számok érkeztek az államkasszából, azonban ezek jellemzően egyszeri tételekkel függnek össze, ami azt is jelenti, hogy a javuló költségvetési pálya az egész év során nem fenntartható.

Ezt az állításunkat erősíti meg a szerdán megjelent szeptemberi költségvetési hiányadat.

Az elemzői vélemények, de a friss kormányzati várakozások is arról szólnak, hogy a kormány elvéti az eredeti 3,7%-os célját, sokkal közelebb lehet a tényleges egyenlegadat a -4,5%-os GDP-arányos számhoz.

A szeptemberi hiányadat beérkezését követően a költségvetés 12 havi gördülőátlaga látványosan megugrott. Kiesett ugyanis a tavaly szeptemberben látott, kiugróan magas többlet, és helyette bejött ez a kiugró hiány. Ezzel szeptember végére a 12 havi gördülőhiány 4801 milliárd forintra emelkedett, ez 2024 márciusa óta a legmagasabb hiányszám.

