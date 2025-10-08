Fordulni akar a forint árfolyama az inflációs adat után

A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
Mérsékelt erősödés után
Az inflációs adat megjelenését követően átmenetileg erősödni tudott a forint, az euróval szembeni jegyzések a 392,40-es szintig süllyedtek.
Megindult a forint erősödése
Az euróval szembeni jegyzések hirtelen egy egységet süllyedtek, a kurzus a 392,50-es szintnél jár jelenleg.
A dollárral szemben ma is érezhető esésben a forint
A dollár a szerdai kereskedésben is erősödik, a forinttal szemben látványos a menetelése, már több mint fél százalékot ment az amerikai fizetőeszköz. Az USD/HUF jegyzések már a 339-es szint felett is jártak.
394 közelében is volt az euró
A várakozásokkal nagyjából megegyező fő inflációs adat érkezett Magyarországról. Az euróval szembeni jegyzések az adat megjelenését követően a 393,80-as szintig emelkedtek.
Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Szeptemberben 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon – közölte szerda reggel a KSH. Így az infláció megegyezett az augusztusival, miközben az elemzők nagy többsége kis gyorsulásra számított. A jegybank még így sem gondolkodhat kamatcsökkentésen, hiszen a drágulási ütem meghaladja a célt.
Az üzengetés hatása
Az OTP elemzői szerda reggeli jelentésükben szintén kiemelik a keddi Portfolio konferencián elhangzott, kormányzati és jegybanki nyilatkozatok jelentőségét a kamatpolitikát illetően.
Az elemzők szerint emiatt erősödtek a hazai kamatcsökkentési várakozások, a beárazott alapkamatpálya 10 bázisponttal lejjebb tolódott és pár bázisponttal estek a kötvényhozamok, a tízéves hozam 6,8% alá süllyedt.
Az ÁKK három hónapos DKJ-aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiség alig felére érkezett ajánlat, amiből az adósságkezelő 9 milliárd forintot fogadott el; az átlaghozam 6,2% lett - mutatnak rá a banki szakértők.
Innen látványos a forint alulteljesítése
A lengyel zloty-forint árfolyamának tegnapi mozgásából lehet még inkább látni, hogy a hazai fejlemények gyengítették a hazai fizetőeszközt. A PLN/HUF kurzusa ugyanis közel egyhavi csúcsra ment.
Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint
A keddi kereskedésben jelentős veszteségeket szenvedett el a forint, az euróval szembeni árfolyama a 393-as szintig emelkedett a megelőző 389-es szintekről. Ez azzal függött össze, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján megüzente: itt az ideje a kamatcsökkentésen gondolkodni idehaza is, mert a feltételek adottak. Erre több jegybankár is reagált, de egyelőre nem tudott a forint visszaerősödni.
A forint emiatt gyengült, hiszen a kamatcsökkentések lehetőségének felmerülése és felerősödése új forgatókönyv, valamint a jegybank és kormány közötti vita kiéleződése sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének.
Az euró-forint jegyzések a szerda reggeli kereskedést ugyanúgy a 393-as szint felett indítják.
Az EUR/HUF kurzusa egyébként szeptember 10. óta nem volt ilyen magasságokban.
A szerdai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 8:30-kor jön a magyar inflációs adat, 11 órakor pedig képet kaphatunk a költségvetés szeptemberi teljesítményéről.
A dollár ellenében a tegnapi gyengülés után már több mint egyhavi mélypontról beszélünk.
A hazai fizetőeszköznek nem segít, hogy a dollár napok óta menetelésben van, és például az euróval szemben is már több mint egyhavi csúcsán jár.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
