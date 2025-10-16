Közös motorsport-akadémiát hoz létre a győri Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring

A fiatal tehetségek kibontakozását, a mérnöki tudás fejlesztését és az ipari partnerekkel közös kutatás-fejlesztést egyaránt szolgálja, hogy a győri Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring Sport Zrt. a közeljövőben megalakítja a Hungaroring Autó-Motor Sport Külső Tanszéket. - tájékoztatta az intézmény a Portfolio-t. Az új szervezeti egység egy újabb lépés ahhoz, hogy Magyarország a közép-európai régió motorsport-innovációs központjává váljon.

Az autó-motor sport az ország stratégiai ágazata, amelynek megfelelően a hazai felsőoktatásban is egyre nagyobb fókusz kerül a területre. Az autósport nem újdonság a hazai mérnökhallgatók számára, a győri Széchenyi István Egyetem és más hazai felsőoktatási intézmény diákjai is

rendszeresen érnek el komoly sikereket saját fejlesztésű versenyautóikkal a nemzetközi versenyeken.

Annak érdekében, hogy komplex, specializált tudást kaphassanak a hallgatók a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara idén tovább bővítette a területet érintő oktatási palettáját, és 2025 februárjában motorsport-mérnöki mesterszakot indított. Az új képzés célja, hogy a legkorszerűbb tudást nyújtsa a versenyjárművek tervezése, tesztelése és üzemeltetése terén. A hallgatókat valós problémákra választ kereső projektfeladatok és a technikai sportág neves szakembereinek tapasztalatai segítik abban, hogy felkészült motorsportmérnökökké váljanak.

Következő lépésként az egyetem és a Hungaroring Sport Zrt. partnersége válik mostmég szorosabbá:

a két fél létrehozza a Hungaroring Autó-Motor Sport Külső Tanszéket. A Hungaroringen megalakuló közös Széchenyi István egyetemi tanszék ezen cél sikeres megvalósítását hivatott szolgálni, a tudomány, az oktatás és a kutatás-fejlesztés integrációjával támogatva a tehetséggondozást és a hazai motorsport innovációs potenciáljának kiaknázását.

A Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring kapcsolata nem újkeletű. A felek 2022 júliusában, majd 2023 novemberében együttműködési megállapodást írtak alá, ennek keretében a győri felsőoktatási intézmény önálló standdal volt jelen az idei Formula–1-es Magyar Nagydíjon.

A partnerség tette lehetővé a technikaisport-menedzser szakirányú továbbképzési szak szeptemberi elindítását is,

amelynek oktatógárdájában helyet kaptak a Hungaroring tapasztalt szakemberei. A kooperáció ugyancsak lehetőséget biztosít a világ élvonalába tartozó hallgatói versenycsapatok – a SZEnergy Team, az Arrabona Racing Team és a SZEngine Team – szakmai bemutatkozására és fejlődésére. Mindezt erősíti a jövőben a Hungaroring Autó-Motor Sport Külső Tanszék, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország a közép-európai régió motorsport-innovációs központjává váljon.

Címlapkép és fotók: Széchenyi István Egyetem