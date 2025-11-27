  • Megjelenítés
Változik a 6-os villamos menetrendje éjszaka: ezeken a napokon kell figyelni decemberben
Változik a 6-os villamos menetrendje éjszaka: ezeken a napokon kell figyelni decemberben

MTI
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK elmondta, hogy:

  • november 30-tól december 4-ig,
  • december 7-től 11-ig,
  • illetve december 14-től 18-ig minden vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka,
  • valamint december 29-én, hétfőről keddre virradó éjszaka 0 és 4 óra között a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél

- írták. A 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

