Aggódik a Fed: egyre nagyobb a tőkeáttétel a pénzügyi rendszerben

A Fed féléves pénzügyi stabilitási jelentése szerint az év elején a fedezeti alapok tőkeáttétele a legmagasabb szintre emelkedett a jelenlegi adatgyűjtési módszertan több mint egy évtizeddel ezelőtti bevezetése óta. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy

a bankszektor "stabil és ellenálló" maradt.

Miközben a bankok és a brókercégek tőkehelyzete erős, más pénzügyi szereplőknél — például a fedezeti alapoknál és az életbiztosítóknál — a tőkeáttétel a történelmi átlag fölött maradt. Összességében a pénzügyi rendszer tőkeáttételéhez kötődő sérülékenységet

a jegybank számottevőnek minősítette.

A jelentés szerint az eszközárak emelkedtek, és az áprilisi piaci turbulencia után ismét a normál sáv felső határához közelítenek. Ezzel szemben a vállalati és lakossági adósság, valamint a finanszírozási kockázatok okozta aggályok "mérsékeltek" maradtak.

