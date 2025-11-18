  • Megjelenítés
Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Gazdaság

Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Portfolio
Kedd délután immár szokásos módon sajtótájékoztatón ismerteti a Monetáris Tanács döntésének hátterét Varga Mihály. Az MNB döntéshozói az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyták az alapkamaton, ennek ellenére lehetnek érdekes témák a sajtótájékoztatón.

Ahogy arra számítani lehetett, most sem változtatott a 6,5%-os alapkamaton az MNB Monetáris Tanácsa, így már tavaly szeptember óta „befagyott” a kamat. Egyelőre a 4,3%-os infláció meghaladja a jegybank 2-4%-os célsávját, ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen 2026 elején akár 2% környékére is eshet az infláció.

Varga Mihály mai sajtótájékoztatóján több fontos kérdés szóba kerülhet:

  • A mai kamatdöntés indoklása, háttere.
  • A kormány által bejelentett amerikai pénzügyi védőpajzs részletei, értékelése.
  • A 2025-ös és 2026-os költségvetési hiánycél megemelése.
  • Az elmúlt hetek pénzügyi piaci fejleményei.

A fenti nyitott kérdések mellett az a kérdés, hogy a jegybank elnöke megismétli-e az eddigi szigorú üzeneteit, melyek az óvatosságot és a türelmet hangsúlyozták vagy esetleg várható elmozdulás ebből a pozícióból valamelyik irányba.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.  

Még több Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése!

Az utolsó pillanatban menekült meg a világ egyik versenyképességi bajnoka

Rendkívüli sebesség! Bő 24 óra alatt átment a legújabb őszi adócsomag

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Durvul a helyzet: kikerült a narancs riasztás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility