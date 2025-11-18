Bénító csapást tervez Donald Trump Oroszország ellen – Megjött végre a Kreml reakciója

Az Egyesült Államok hamarosan elkezdhet súlyos, akár 500%-os büntetővámokat kihelyezni olyan országokkal szemben, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak, a Kreml hivatalosan is reagált a fenyegetésre.

Donald Trump amerikai elnök hamarosan jóváhagyja a szenátus által hónapokkal ezelőtt fölvetett szankciós csomagot, melynek fő célja tönkretenni az orosz energiahordozók piacát a vásárló országok szankcionálásával, erről itt írtunk:

A Kreml egyelőre annyit reagált a dologra, hogy „még véleményezés alatt áll” az amerikai büntetőintézkedés, ezért

nem tudjuk pontosan, Trump mit támogatott, vagy hogy milyen sorsa lesz ennek.”

Azt viszont a Kreml már most meg tudja állapítani, hogy az intézkedés nem érinti majd a Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SCO) és ennek jövőjét.

