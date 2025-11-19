Hatalmas lyuk keletkezett az amerikai gazdasági adatokban: a Fednek pedig így kell döntést hoznia

A hosszadalmas amerikai kormányzati leállás miatt a Munkaügyi Statisztikai Hivatal nem teszi közzé a teljes októberi foglalkoztatási jelentést. Egyes adatok a novemberi jelentésbe kerülnek, a háztartási felmérés viszont utólag nem pótolható, így a Fed decemberi ülésén nem állnak majd rendelkezésre az októberi mutatók - írja a Bloomberg.

A statisztikai hivatal közölte, hogy

az októberi adatokat a novemberi jelentésbe építi be, amelyet december közepén tesz közzé.

A hivatal szerint az októberi háztartási adatok – amelyek olyan kulcsfontosságú mutatókat alapoznak meg, mint a munkanélküliségi ráta – utólag nem gyűjthetők be. A novemberi foglalkoztatási jelentés december 16-án jelenik meg, így a Federal Reserve döntéshozói az év utolsó ülésén nem látnak októberi számokat.

A foglalkoztatási jelentés két felmérésből áll. Az egyik a háztartásokat méri fel, a másik az intézményeket, utóbbi szolgáltatja a bérszámfejtési adatokat. A statisztikai hivatal jelezte, hogy novemberben mindkét felmérés adatfelvételi időszakát meghosszabbítja.

Közgazdászok előre figyelmeztettek, hogy a háztartási adatok kimaradhatnak a gyűjtés munkaigényes jellege miatt. Ugyanakkor októberre még számítottak bérszámfejtési adatokra. Sok vállalat megőrzi nyilvántartásait és elektronikusan jelenti a béradatokat. A dolgozók telefonos megkeresése és annak felidézése, hogy október egy adott hetében milyen foglalkoztatási státuszban voltak, utólag jóval nehezebb. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal a háztartási felmérést havonta mintegy 60 ezer háztartás megkérdezésével, a Népszámlálási Hivatallal közösen végzi.

A Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett a múlt héten jelezte, hogy az októberi foglalkoztatási jelentésben nem szerepelne a munkanélküliségi ráta. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal a szeptemberi Álláshelyek és munkaerő-áramlás (JOLTS) jelentést is kihagyja, és az adatokat az októberi számokkal együtt december 9-én teszi közzé. A Fed döntéshozói ugyanezen a napon kezdik kétnapos ülésüket.

A hivatal egyelőre nem közölte, hogy mikor – és egyáltalán – megjelenik-e az októberi fogyasztói árindex.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images