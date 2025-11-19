Vlagyimir Putyinnak táncolt a Sberbank robotja

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán az orosz Sberbank "Utazás a mesterséges intelligencia világába" címen rendezett konferenciáján bemutatták Oroszország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely "Grín" néven mutatkozott be fémes hangján, mellkasán pedig a Sberbank logójával. "Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése" - tette hozzá Grín.

"Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (...) A kedvenc számom" - jelentette be Grín, és elkezdett táncolni. Előadását követően udvariasan meghajolt.

"Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel" - mondta Grín a elnöknek, aki mosolyogva fogadta a robot táncát.

"Nagyon szép, köszönöm" - szólt elismeréssel Putyin.

Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról.

Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.

Az esetről videó is készült, a robot tánca 2 perc 15 másodpercnél kezdődik:

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images