Autósok, figyelem: lezárták a forgalmas hidat
Autósok, figyelem: lezárták a forgalmas hidat

Bontással folytatódik a Flórián téri felüljárók felújítása, az autósoknak Pest felől érdemes elkerülni az Árpád hidat - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben.

Pénteken lezárták a Flórián téri északi hidat, hétfőn elindultak rajta a marási és bontási munkák.

Azok után válhatnak láthatóvá a vasbeton pályalemez esetleges hibái. A déli hidat március 1-jén zárták le, és az előre nem várt hibák jelentős pluszmunkákat tettek szükségessé. E miatt változott a felüljárók felújításának ütemezése. Feltételezhető, hogy a kivitelező az északi hídon is hasonló állapotokat tár fel - írták.

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár.

Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőnek hosszabb menetidővel kell számolniuk - áll a közleményben.

Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint a felújítás első ütemében, ezért a BKK azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől lehetőleg kerüljék el az Árpád hidat. A BKK kéri, hogy aki teheti, a közösségi, elsősorban a kötöttpályás közlekedést vegye igénybe. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es, 1A villamos, a 34-es, a 106-os autóbusz, és az Árpád hídon - a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig - ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását - közölte a BKK.

