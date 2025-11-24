Autósok, figyelem: lezárták a forgalmas hidat

Pénteken lezárták a Flórián téri északi hidat, hétfőn elindultak rajta a marási és bontási munkák.
Azok után válhatnak láthatóvá a vasbeton pályalemez esetleges hibái. A déli hidat március 1-jén zárták le, és az előre nem várt hibák jelentős pluszmunkákat tettek szükségessé. E miatt változott a felüljárók felújításának ütemezése. Feltételezhető, hogy a kivitelező az északi hídon is hasonló állapotokat tár fel - írták.
A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme is forgalomkorlátozásokkal jár.
Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőnek hosszabb menetidővel kell számolniuk - áll a közleményben.
Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint a felújítás első ütemében, ezért a BKK azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől lehetőleg kerüljék el az Árpád hidat. A BKK kéri, hogy aki teheti, a közösségi, elsősorban a kötöttpályás közlekedést vegye igénybe. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es, 1A villamos, a 34-es, a 106-os autóbusz, és az Árpád hídon - a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig - ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását - közölte a BKK.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
