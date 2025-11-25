Fontos bejelentést tett a Spar Ausztria

A megállapodást november 19-én kötötték meg, és a versenyhatóságok jóváhagyását követően lép életbe. A holland tulajdonú Spar osztrák leányvállalata nem hozta nyilvánosságra a tranzakció értékét.
Az Unimarkt egy kis piaci részesedéssel bíró lánc Ausztriában, amely 2025 őszén gyakorlatilag kivonul a bolti kiskereskedelemből. A kivonulás bejelentésekor kevesebb mint 100 üzletük volt, főleg Felső‑Ausztriában, Stájerországban, Alsó‑Ausztriában, Salzburgban és Burgenlandban.
A kiskereskedelmi cég közleménye szerint tizenegy stájerországi, öt felső-ausztriai, négy alsó-ausztriai, két salzburgi és egy burgenlandi Unimarkt üzletet alakítanak át Spar-üzletekké. A vállalat hozzátette, hogy a megállapodásban szereplő üzletek többségét a jövőben független Spar kiskereskedők fogják üzemeltetni.
A vállalat célja, hogy megtartsa az érintett üzletekben dolgozó összes Unimarkt alkalmazottat. Hans K. Reisch, a Spar Austria vezérigazgatója elmondta:
"A Spar több mint 70 éve megbízható nagykereskedelmi partnere a független kiskereskedőknek. Ezért a Spar volt az Unimarkt franchise-partnereinek preferált választása."
Andreas Hämmerle, az Unimarkt ügyvezető igazgatója kiemelte: "Fontos volt számunkra, hogy a lehető legtöbb Unimarkt üzlet maradjon meg a jelenlegi helyén. Franchise-partnereink jó kezekben lesznek a Sparnál".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
