Harmincéves a Coop: közösségből országos lánc, láncból közösség

A Coop Csoport idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A ma már 100%-ban magyar tulajdonú vállalat Magyarország legtöbb településén jelen lévő élelmiszerlánca: 2025-ben 1400 településen 2100 üzletet működtet, hetente 3,3 millió vásárlót szolgál ki, több mint 16 000 munkatársat foglalkoztat, és 860 milliárd forintos árbevétellel számol. Kiemelt szerepet tölt be a vidéki közösségek életében, a 2000 fő alatti településeken saját forrásból és állami programokhoz kapcsolódva 461 üzletet korszerűsített, 2400 munkahelyet őrzött meg, mintegy 450 ezer ember mindennapjait könnyítve meg – így a legkisebb falvakban is minden nap jut friss kenyér, zöldség és helyi tejtermék a vásárlók asztalára. Az elmúlt évtizedben jelentős digitális fejlesztéseket hajtottak végre, a fenntarthatóság terén a hálózat közel 770 napelemmel felszerelt üzlettel működik, polcain pedig az áruk 80 százaléka magyar, miközben a társadalmi felelősségvállalás továbbra is kiemelt a működésében.

A Coop üzletlánc idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, de a múltja jóval régebbre, a szövetkezeti mozgalom idejére nyúlnak vissza. A Coop üzletlánc 1995-ben jött létre akkori ÁFÉSZ-ek összefogásával azzal a céllal, hogy a magyar fogyasztási szövetkezeti mozgalom hagyományait a 21. század elvárásaihoz igazítva, korszerű, versenyképes, ugyanakkor közösségi szemléletű kereskedelmi hálózatot építsen.

A kereskedelmi lánc elmúlt 30 évét a folyamatosan változó üzleti környezetnek való megfelelés, a fejlesztés és az innováció jellemezte, azonban a Coop életében állandóan jelen voltak azok az értékek – a minőség iránti elhivatottság, a felelős fejlődés, a magyar vidék iránti elkötelezettség, a hazai termékek támogatása, a közösségi szerepvállalás, a nemzeti öntudat és a teljesítmény elismerése –, amelyek három évtizede kötik össze az üzletláncot a szűkebb és tágabb környezetével, és amelyek megfelelő alapot jelentenek a következő 30 évre.

Minőség iránti elhivatottság

A Coop ma az ország legnagyobb elérésű üzletlánca, hetente 3,3 millió vásárló tér be az üzletekbe. A törzsvásárlói programban már több mint egymillióan vesznek részt, és a mobilalkalmazást 220 ezren használják.

Az üzletlánc számos kényelmi szolgáltatást is nyújt, például csomagot vesz át, használt étolajat és üres palackokat gyűjt, helyet ad postának. A vállalat 1000 csomagautomata pontot működtet, 572 üzletében van használt étolaj visszagyűjtés, és 1400 RePont is található a boltokban.

Az üzletek a piaci kínálatot hozzák közel friss zöldséggel, gyümölccsel, friss pékáruval és húspulttal. Ennek eredményeként a vásárlói kosarak tartalmának mintegy 60 százaléka frissáru.

Felelős fejlődés

A Coop ma az élelmiszerkereskedelem legnagyobb hazai szereplője, és 100%-ban magyar tulajdonban működik. Három évtized alatt megháromszorozta boltjai számát: míg 1995-ben 619 üzlettel és 43 milliárd forintos árbevétellel rendelkezett, addig

2025-re már 2100 üzlettel és 860 milliárd forintos árbevétellel számol,

miközben további 2000 bolt ellátását is biztosítja. Az üzletek mellé logisztikai központokat, feldolgozóüzemeket és gyárakat építettek, a cél, hogy a vidék biztonságos ellátását biztosítani tudják.

A fejlesztés folyamatos, évente 100 üzlet újul meg, miközben egyre több digitális és kényelmi szolgáltatás válik elérhetővé, mint az új kasszák, digitális megoldások, applikáció vagy a házhozszállítás. A fenntarthatóság is kiemelt szerepet kap, 770 üzletben napelemek termelik az áramot, és az energiafogyasztás 23%-a megújuló forrásból származik. A fejlesztések a legkisebb településeket is elérik, szupermarket-kategóriájú egységeket üzemeltetnek, jelenleg országszerte 50 Coop Szuper Plusz működik, és megnyílt az első okos hibrid bolt is, Szegeden.

Vidéki elkötelezettség

Az ország minden második településén, összesen 1400 helyen található meg a lánc egy-egy üzlete. Ez a jelenlét nemcsak friss élelmiszert jelent, hanem sokaknak stabilitást, munkahelyet. A Magyar Falu Program keretében az elmúlt években 12 milliárd forintból - 7 milliárd forint támogatással és 5 milliárd forint önerővel - 461 kisbolt újult meg, közel félmillió ember életminőségét javítva és 2400 munkahelyet biztosítva. A fejlesztéseknek köszönhetően 2100 munkahelyet sikerült megőrizni, 368 új állás jött létre, miközben 91 településen kispostai szolgáltatás, 145 üzletben közösségi tér.

Hazai termékek támogatása

A helyi jelenlét mellett a hazai termékek támogatása is kiemelten fontos. Az elmúlt 30 évben 3000-nél is több hazai beszállítóval alakított ki kapcsolatot a Coop. A

polcokon sorakozó áruk több mint 80%-a hazai előállítású, a vállalat több mint 900 saját márkás terméket kínál, amelyek 90%-a hazai előállítású.

A hazai termelők és gyártók támogatására 2006 óta minden évben elindul a Coop Rally az Agrárminisztérium fővédnökségével, amelyen évente 100 cég vesz részt, és a résztvevők évente 2200 milliárd forint termékvolument képviselnek.

Közösségi szerepvállalás

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás: a Coop Segély Alapítvány 15 éve működik, eddig 185 millió forint támogatást juttatva rászorulóknak 19 vármegyében. Élelmiszer-adományokkal és célzott programok révén igyekeznek segíteni az állami gondoskodásban élő gyerekeket, a nehéz helyzetben lévő családokat és az ár- és belvízkárosultakat.

Nemzeti büszkeség

Az üzletlánc harminc éve a Magyar Olimpiai Csapat stratégiai partnere, ez a leghosszabb ideje fennálló együttműködés a hazai sportban, amely idő alatt 164 érmet szereztek a magyar olimpikonok.

Teljesítmény megbecsülése

A Coop mintegy tizenhatezer embert foglalkoztat, családbarát munkahelyként rugalmas feltételekkel segíti a szülés után visszatérő nőket és a kisgyermekes családokat.

A Bartolák Mihály Alapítvány ösztöndíja eddig 450 fiatal tanulmányait segítette, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen pedig digitális tantermek támogatják az élelmiszeripari képzést.

A Coop célja, hogy továbbra is jelen legyen a legkisebb településektől a nagyvárosokig, hiszen egy "falusi kisbolt" többet jelent a bevásárlási lehetőségnál, valódi közösségszervező jelentőséggel is bír. Olyan hálózatot hoztak létre, ahol a bolt nem pusztán értékesítési pont, hanem a helyi közösség része.

A cikk megjelenését a Coop Csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio