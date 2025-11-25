Kiszivárgott: Ukrajna rábólintott az amerikai béketervre – Az oroszoknál pattog a labda?

A tisztviselő elmondása szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn titkos megbeszéléseket folytatott Abu-Dzabiban egy orosz delegációval. Ez a találkozó a hétvégén Genfben, az ukrán féllel tartott egyeztetések folytatása volt.

Az ukránok beleegyeztek a békemegállapodásba. Néhány kisebb részlet még tisztázásra vár, de beleegyeztek a megállapodásba

– mondta a tisztviselő.

Hétfő késő estétől kedden egész nap Driscoll államtitkár és csapata egyeztetéseket folytatott az orosz delegációval az ukrajnai tartós béke eléréséért. A tárgyalások jól haladnak, és továbbra is optimisták vagyunk

– közölte kedden Jeffrey Tolbert alezredes, az amerikai hadsereg szóvivője.

Sem Ukrajna, sem Oroszország nem erősítette meg hivatalosan, hogy delegációjuk Abu-Dzabiban tartózkodik.

A Politico értesülései szerint Driscoll az arab városban mutatja be az orosz delegációnak azt a módosított, 19 pontos béketervet, amelyben Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter állapodott meg a hétvégén Genfben.

Eközben az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára, Rusztem Umerov bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még novemberben Washingtonba utazhat, hogy megállapodjanak Donald Trumppal a béketerv véglegesítéséről.

