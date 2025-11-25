Kísérleti statisztikákon dolgozik a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal a digitalizáció és a mesterséges intellegencia lehetőségeit kihasználva több adatot és gyorsabban tud elérni, ezek pedig lehetőséget teremtetnek számára, hogy úgynevezett kísérleti statisztikákat készítsen - hangzott el a KSH sajtóbeszélgetésén.

Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke, valamint a hivatal két elnökhelyettese, Ádám Dénes és Tóth Tamás elmondták, hogy a következő 1-2 évben több kísérleti statisztika is készül, amelyekről ezután eldől, hogy mennyire illeszhetők bele a KSH hagyományos adatközléseibe. A hivatal már most is közöl ilyen "alternatív" jelentéseket, például az elmúlt időszakban nagy figyelmet váltott ki a bérnövekedés eloszlását mutató statisztika.

A jövőben a KSH többek között a nemzetközi üzemanyagárakra vonatkozó adatait emelheti be a hivatalos adatközlései közé, eközben tervben van a vállalati konjunktúrára vonatkozó felmérés készítése, valamint a fenntarthatóság kompozit mutatójának az előállítása. Emellett a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések is zajlanak, mint például a Virtuális Magyarország.

Szakmai előadásában Jáger Viktor, a KSH Módszertani és innovációs főosztályának vezetője ismertette a kísérleti statisztikák céljait, módszertani jellemzőit és innovatív megközelítéseit. Rámutatott, hogy a kísérleti statisztika új módszerekre, forrásokra és mérési megoldásokra épül, „a kísérleti jelző tehát az innováció jelenlétét jelzi” – hangsúlyozta a főosztályvezető. Előadásán keresztül bemutatta, miként teremtenek teret a fejlesztések és a modernizáció számára, valamint a résztvevők betekintést nyerhettek a KSH-ban zajló innovatív projektekbe, mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásokba és a statisztikai működés modernizációjába.

A KSH az új adatkörök közzétételével lehetőséget teremt arra, hogy a felhasználók már a fejlesztés korai szakaszában megismerhessék az adatokat, és visszajelzéseikkel hozzájárulhassanak azok továbbfejlesztéséhez.

