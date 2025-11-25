  • Megjelenítés
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre
Beérni látszik a munka: napokon belül kezet rázhat Trump és Zelenszkij a béketervre

Portfolio
Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács titkára szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még novemberben Washingtonba látogathat, hogy amerikai kollégájával, Donald Trumppal véglegesítsék a béketerv pontjait – írja a The Kyiv Independent.

Várjuk, hogy az ukrán elnök minél hamarabb, még novemberben az Egyesült Államokba látogasson, hogy az utolsó lépéseket megtegye, és megegyezzen Trump elnökkel

– fogalmazott Facebook-oldalán Umerov.

Az Egyesült Államok eredetileg egy 28 pontos béketervet készített, amely a sajtóban kiszivárgott információk alapján inkább Oroszországnak kedvezett volna, Ukrajnának pedig a Donbasz még el nem foglalt területeit is át kellett volna adnia az agresszornak.

A terv nagy felháborodást váltott ki Európában, Kijev pedig azon dolgozott, hogy a számára kedvező irányba fordítsa azt.

A hétvégén Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt Genfben, ahol egy 19 pontos tervet fogadtak el, amely már kedvezőbb Ukrajna számára. A kényes kérdések megtárgyalását a terv személyesen Trumpra és Zelenszkijre bízta.

Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu-Dzabiba utazott, ahol források szerint ismerteti az új tervet az orosz delegációval.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

