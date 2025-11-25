  • Megjelenítés
Nagy a forgalom ősszel a budapesti reptéren
Nagy a forgalom ősszel a budapesti reptéren

Portfolio
A nyári rekordforgalmat lendületes ősz követi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: szeptemberben és októberben is 1,8 millió fő felett volt a havi utasforgalom – derül ki a Budapest Airport közleményéből.

Októberben 1 818 042 fő fordult meg a budapesti reptéren, ami 12,2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az év első tíz hónapjában összesen 16 435 481 utast regisztrált a fővárosi repülőtér,

12%-kal többet, mint tavaly ilyenkor.

Október legnépszerűbb desztinációi London, Tel Aviv és Isztambul voltak.

A teherforgalom is dinamikusan növekszik, a tavaly még célként megfogalmazott 300 ezer tonnás határt október elejére túlszárnyalta a kezelt árumennyiség, az év első tíz hónapjában 348 752 tonna árut kezelt a reptér, ami 44,8%-kal több, mint a bázisidőszak.

