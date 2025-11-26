  • Megjelenítés
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében

Lassan távozik hazánk térségéből a mediterrán ciklon, amely kiadós esőzést, a magasabban fekvő tájakon pedig havazást is hozott a hét első felében - írja az Időkép. A következő napokban, ugyan a csapadékhajlam mérséklődik majd az országban, a borult, felhős idő nagy eséllyel velünk marad majd egész héten.

A tegnapi nap folyamán Magyarországot elérő hullámzó frontrendszer országszerte kiadós csapadékot,

egyes területeken pedig havazást is hozott.

Az Időkép szerint az éjszaka, többek között a Bakony térségében lehullott hó nappal olvadásnak indult és csak a magasabban fekvő tájakon lehet tartós a hótakaró.

Időjárás a héten

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán általában borult idő várható, a felhőzet átmenetileg a nyugati tájakon szakadozhat fel némileg.

A gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és délutánra pedig a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 Celsius-fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb. Késő estére -1 és +6 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

időjárás-eső-hó-előrejelzés-hőmérséklet
Kép forrása: HungaroMet

Csütörtökön délelőtt lesznek naposabb és borult tájak is az országban, csapadék azonban nem várható. Az északias irányú szél a Dunántúlon és északkeleten többfelé megerősödik,

néhol viharossá is fokozódhat.

A csúcshőmérséklet 3 és 8 Celsius-fok között alakul.

Pénteken dél felől felhőzet érkezik majd hazánkba, így dél felé nagyobb az esély a csapadék kialakulására is. Több napsütésre az északi, északnyugati tájakon van kilátás.

Időjárás hétvégén

Az előrejelzések szerint a szombaton és vasárnap döntően erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, időszakos többfelé eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet napközben 4 és 9 Celsius-fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

