Hajnali fagyok és köd jöhet a következő napokban, de hamarosan érkezik az enyhülés
Hajnali fagyok és köd jöhet a következő napokban, de hamarosan érkezik az enyhülés

A következő időszakban Magyarországtól délre az Adél névre keresztelt ciklon alakítja az időjárást, amely a Balkán-félszigeten többfelé okoz erősen felhős, csapadékos időjárást. A ciklon a hétvégére egyre inkább megközelíti a hazánk térségét, de előreláthatólag csak érinteni fogja a Kárpát-medencét - számolt be a HungaroMet friss időjárás-előrejelzésében.

A csütörtök éjszakai órákban egyre nagyobb területen csökken az éjszakai felhőzet, a légmozgás pedig enyhülni fog. A déli határ területein maradhanak tartósan felhős területek, így ott fagypont felett alakulhat majd az éjszakai hőmérséklet, míg

az ország többi régiójában általában 0 és -5 Celsius-fok közötti értékekre kell készülni.

Péntek reggelre a derült területeken pára és ködfoltok is képződhetnek, délkelet felől pedig napközben elkezdhet megnövekedni a felhőzet, így errefelé erősen felhős időre és gyenge esőre is van kilátás.

Az ország többi részén sok napsütésben lesz részünk, 2 és 7 Celsius-fokos csúcshőmérséklet mellett.

Időjárás hétvégén

A hétvégén, a már említett ciklon közeledése miatt a délkeleti országrészekben zártabb felhőtakaró is kialakulhat, néhol pedig gyenge csapadék is előfordulhat. Az ország más területein párás, ködös részek is előfordulhatnak.

A jövőhét elején enyhébb léghullámok érkezhetnek Magyaországra.

