Új rendszerről döntöttek: minden autós és lakástulajdonos érintett lehet

Az Európai Bizottság módosította a kibocsátáskereskedelmi piac stabilitását szabályozó Market Stability Reserve (MSR) döntést annak érdekében, hogy zökkenőmentesebbé tegye az épületekre és közúti közlekedésre kiterjesztett új szén-dioxid-piac, az ETS2 indulását.

A javaslat célja az árak ingadozásának mérséklése, valamint az, hogy a rendszer már a kezdetektől kiszámíthatóbb és ellenállóbb legyen.

Az Európai Bizottság közlése szerint ez különösen fontos, mivel tagállamok és európai parlamenti képviselők is aggodalmukat fejezték ki a jövőbeli áralakulással kapcsolatban. Wopke Hoekstra klímaügyi biztos úgy fogalmazott:

az intézkedések stabilitást és megfizethetőséget teremtenek, és lehetővé teszik, hogy a piac időben, hatékony beavatkozásokkal tartsa kordában a túl magas árakat.

A javaslat három fő területre fókuszál.

Az első az árak megugrására adott automatikus beavatkozás megerősítése. Ha a szén-dioxid-kvóták ára túllépi a 45 eurós szintet (2020-as árakon), az MSR a korábban tervezetthez képest kétszer annyi kvótát vezetne vissza a piacra. Ez azt jelenti, hogy évente akár 80 millió kibocsátási egység is felszabadulhatna 2029 végéig – jóval több, mint az ETS2 éves 60 millió tonnás kibocsátáscsökkentési kötelezettsége. A mechanizmus célja, hogy a hirtelen árnövekedésekre gyorsan és elég nagy volumennel reagáljon a rendszer. A második módosítás az MSR hosszú távú működőképességének megerősítését célozza. A Bizottság az ETS2-höz kapcsolódó összes, mintegy 600 millió tartalékban lévő kvóta érvényességét 2030 utánra is kiterjesztené. Ez a mennyiség tíz évnyi kibocsátáscsökkentésnek felel meg, és szükség esetén teljes egészében visszaengedhető a piacra. Így biztosítanák, hogy a rendszer hosszú távon is képes legyen stabilizálni az árakat, különösen, ha a kibocsátáscsökkentés üteme gyorsabb vagy lassabb lenne a vártnál. A harmadik elem egy új, előre ütemezett beavatkozási puffer létrehozása, hogy az MSR hamarabb és fokozatosabban lépjen működésbe, ha a kvóták mennyisége vagy ára a kritikus szint fölé kerülne. Ez a korábbi rendszernél simább átmenetet biztosítana, elkerülve a piaci sokkokat. Az Európai Bizottság szerint ez sokkal inkább segíti a fokozatos alkalmazkodást az előírásokhoz.

A piac stabilizálása mellett a Bizottság további elemekkel is készül az ETS2 indulásának támogatására. A tervek szerint a kvótaárverések az eddig tervezettnél korábban, már 2027-ben megkezdődhetnek, így a tagállamok már a rendszer indulása előtt bevételekhez jutnának, és hamarabb jelenne meg az árjelzés is.

Az árverési rendelet módosítására vonatkozó tervek előkészítése folyamatban van, a végleges döntés 2026 elején születhet meg.

A pénzügyi hátteret tovább erősítheti az ETS2 Frontloading Facility nevű új eszköz, amelyet a Bizottság és az Európai Beruházási Bank közösen dolgoz ki. A felgyorsított előfinanszírozás 2026–2027-ben akár 6 milliárd eurót is elérheti, és a tagállamok a korai beruházások megindítására használhatják majd fel. Ez a forrás a nemzeti ETS2-bevételeket és a Szociális Klímaalap támogatásait egészíti ki.

Az ETS2 fokozatos és sima indulása kulcsszerepet játszik abban, hogy az EU elérje 2030-as kibocsátáscsökkentési céljait. A rendszer a közúti közlekedés és az épületszektor kibocsátásait technológiasemleges módon árazná be, ösztönözve a szigetelést, az energiahatékonysági beruházásokat és az elektromos járművekre való átállást.

A társjogalkotók – vagyis a tagállamokat tömörítő Európai Tanács, valamint az Európai Parlament – már megállapodtak abban, hogy az ETS2 indulását egy évvel elhalasztják 2028-ra, de erről még végleges politikai megállapodást kell kötni. Az Európai Bizottság szerint a rendszer nemcsak a klímacélok elérését segíti majd, hanem új pénzügyi forrásokat is biztosít, amelyekkel a tagállamok támogathatják a lakosságot és a vállalkozásokat az átállásban.

