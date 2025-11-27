AI a HR-vezérlőpultnál: most lehet végre reaktívból proaktív módba kapcsolni!

A Prohuman és a Pénzcentrum közös szervezésében megtartott HR (R)evolution 2025 konferencián kiemelt téma volt az innováció és a mesterséges intelligencia szerepe a humánerőforrás-menedzsmentben. A második szekció panelbeszélgetésén a szakértők azt vizsgálták, hogyan alakítja át az AI a vállalati HR-gyakorlatot, és milyen kihívásokkal szembesülnek a terület vezetői.

A Prohuman Group digitális transzformációs menedzsere, Szymczak Vince rámutatott: bár az elmúlt két évtizedben több jelentős átalakulás zajlott, egyik sem kapott akkora figyelmet és nem keltett akkora várakozást, mint a mesterséges intelligencia. Felhívta a figyelmet arra is, hogy sokszor nem egyértelmű, mely AI-megoldások működnek már rutinszerűen a felhasználóknál és a piacvezető vállalatoknál, és melyek jelentenek még kihasználatlan lehetőséget.

Szymczak Vince, Prohuman Group

A ProCoaching szervezetfejlesztési tanácsadója, Nagy-Földi Zita szerint az AI alapjaiban alakíthatja át a HR-t: a reaktív működést proaktív szemlélet válthatja fel.

Jelenleg még gyakori a problémák utólagos kezelése, a "tűzoltás", ám az AI-val a megelőzés kerülhet előtérbe.

A technológia két módon segít: időt takarít meg az egyes részfolyamatok automatizálásával, és értékes információkat, mintázatokat tár fel. Példaként említette, hogy a rendszer automatikusan jelzést adhat a felhalmozott szabadságról. Ez az új működés minden érintettnek előnyös, és érdemben javítja a munkavállalói élményt.

Illés Kata, Indivizo

Az Indivizo társalapítója és AI-architektje, Illés Kata hozzátette: a HR feladata nem merül ki az új technológiák bevezetésében, a folyamatokat is átlátni és érteni kell.

Az AI szerepe túlmutat a döntés-előkészítésen: képes integrálni a HR különböző területeit, szélesebb perspektívát adva és mélyebb összefüggéseket feltárva.

A Cosori Magyarország és az Amaze ügyvezetője és társalapítója, Jankó Ádám saját tapasztalatairól beszélt. Az elmúlt két évben sokszor lemaradást érzett a rengeteg új eszköz megjelenése miatt, amelyeket nem volt ideje kellően megismerni. Ezt időnként csalódottság követte: a kezdeti sikerélmények után gyakran hiányzott a valóban átfogó megoldás. Ugyanakkor elismerte, hogy a technológia jelentős időmegtakarítást hoz, és az adatelemzésben megbízhatóbb eredményt adhat az emberi értékelésnél.

Remek hangulat a Portfolio HR (R)evolution 2025 panelbeszélgetésén

A panel résztvevői egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligencia erős hatékonyságnövelő eszköz, amely értékes HR-kompetenciákat épít be a vállalati működésbe. A beszélgetés zárásaként a szemléletváltás szükségességét hangsúlyozták: az AI-eszközöket ne pusztán kísérleti technológiaként adjuk a munkavállalók kezébe, hanem valódi üzleti kontextusban alkalmazzuk. Kiemelték, hogy bár a kísérletezés elengedhetetlen, a vezetői lelkesedés önmagában nem elég a sikeres implementációhoz.

Címlapkép forrása: Portfolio