Aggódnak Németországban a Volksbank pénztáraiért – jöhet a hatalmas mentőcsomag?

Németországban a szövetkezeti bankok kölcsönös védelmi alapja segítséget nyújt, ha egy intézmény bajba kerülne, de megelőző eszközökkel is próbál segíteni elkerülni azt, hogy a mentésre egyáltalán szükség legyen. A prevenciós mechanizmus három kategóriát különböztet meg;
a Volksbank Brawo arra a szintre került, ahol a rendszer már aktívan kikényszeríthet üzletpolitikai korrekciókat.
Sem a Volksbank Brawo, sem a BVR nem kommentálta az értesülést.
Tavaly év eleje óta több látványos mentési ügy is volt a német takarékszövetkezeti szektorban: mások mellett a VR‑Bank Bad Salzungen‑Schmalkalden, a Volksbank Düsseldorf Neuss, a Volksbank Dortmund‑Nordwest, a Raiffeisenbank im Hochtaunus és legutóbb a felső-bajorországi Bankhaus RSA kapott védőhálót.
A BVR biztosítási rendszere mintegy 1,3 milliárd eurónyi kockázatot vállalt négy olyan banknál, amelyek együttes mérlegfőösszege nem éri el a hétmilliárd eurót sem, és a tényleges veszteség jellemzően még kisebb is, mint az eredetileg vállalt garancia.
Bár a német szövetkezeti bankok közös védelmi rendszere elvben mindig az egész bankot és minden ügyfélbetétet megment, a korábbi mentőövek nyomán azonban nőtt a nyomás a BVR-en és elnökén, Marija Kolakon.
A szervezet döntéshozó testülete hamarosan arról határoz, hogy bővítsék‑e a biztosítási rendszer beavatkozási jogköreit.
A Volksbank Brawo üzleti modellje a szektorban szokatlanul erősen épül az ingatlanokra, emellett további cégei napelemparkokat üzemeltetnek, rendelkezik biztosításközvetítővel és még vendéglátóipari érdekeltségekkel is. A csoporthoz összesen mintegy 400 leányvállalat tartozik. A bank bő egy éve a másodosztályú Eintracht Braunschweig labdarúgócsapatának szponzora is.
A szövetkezeti szektor több vezetője kritikus a Brawo üzletpolitikájával kapcsolatban, túl összetettnek és nehezen átláthatónak tartják a modellt.
Aggályos az is, hogy a wolfsburgi Volkswagen körüli nehézségek visszaüthetnek a térség ingatlanpiacára, és így a bank kitettségeire is.
Regionális elemzések szerint az ingatlanárak már estek, és a wolfsburgi irodapiac hozamelvárásai is számottevően csökkentek.
A bank mérlegfőösszege egyébként dinamikusan nőtt 2023-ig, az év végére 6,4 milliárdra emelkedett. A nyereség azonban nagyjából feleakkora volt 2023-ban, mint egy évvel korábban. 2024-es konszolidált beszámolóját még nem tette közzé a bank.
Címlapkép forrása: Becker & Bredel/ullstein bild via Getty Images
Alig ismert figura hozhat békét Ukrajnában? – Reflektorfénybe lépett Trump feltörekvő háttérembere
Átesett a diplomáciai tűzkeresztségen.
Kiadták a harmadfokú figyelmeztetést, árhullám indult meg több magyar folyón
Lezártak egy útszakaszt is az áradás miatt.
Mutatunk egy befektetést, ami nagyobb sztori volt idén, mint az AI - Mibe tegyük most a pénzünket?
Megszólaltak a szakértők.
Megdöbbentő hatását azonosították az egyre extrémebb időjárásnak: súlyos kockázatokkal jár együtt
Egyre rosszabb a helyzet.
AI a HR-vezérlőpultnál: most lehet végre reaktívból proaktív módba kapcsolni!
Nem játékszer, kőkemény üzleti eszköz
Új rendszerről döntöttek: minden autós és lakástulajdonos érintett lehet
A módosítások célzott beavatkozásokkal mérsékelnék a túlzott árnövekedést.
Gyerekcipőben jár, de máris lufitól tartanak ebben a szektorban
Nagy benne a potenciál.
Rendkívüli gyűlést hív össze Karácsony Gergely a csőd elkerüléséért
6,3 milliárdot emeltek ma le Budapest számlájáról.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.