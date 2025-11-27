Aggódnak Németországban a Volksbank pénztáraiért – jöhet a hatalmas mentőcsomag?

Németországban a szövetkezeti bankok kölcsönös védelmi alapja segítséget nyújt, ha egy intézmény bajba kerülne, de megelőző eszközökkel is próbál segíteni elkerülni azt, hogy a mentésre egyáltalán szükség legyen. A prevenciós mechanizmus három kategóriát különböztet meg;

a Volksbank Brawo arra a szintre került, ahol a rendszer már aktívan kikényszeríthet üzletpolitikai korrekciókat.

Sem a Volksbank Brawo, sem a BVR nem kommentálta az értesülést.

Tavaly év eleje óta több látványos mentési ügy is volt a német takarékszövetkezeti szektorban: mások mellett a VR‑Bank Bad Salzungen‑Schmalkalden, a Volksbank Düsseldorf Neuss, a Volksbank Dortmund‑Nordwest, a Raiffeisenbank im Hochtaunus és legutóbb a felső-bajorországi Bankhaus RSA kapott védőhálót.

A BVR biztosítási rendszere mintegy 1,3 milliárd eurónyi kockázatot vállalt négy olyan banknál, amelyek együttes mérlegfőösszege nem éri el a hétmilliárd eurót sem, és a tényleges veszteség jellemzően még kisebb is, mint az eredetileg vállalt garancia.

Bár a német szövetkezeti bankok közös védelmi rendszere elvben mindig az egész bankot és minden ügyfélbetétet megment, a korábbi mentőövek nyomán azonban nőtt a nyomás a BVR-en és elnökén, Marija Kolakon.

A szervezet döntéshozó testülete hamarosan arról határoz, hogy bővítsék‑e a biztosítási rendszer beavatkozási jogköreit.

A Volksbank Brawo üzleti modellje a szektorban szokatlanul erősen épül az ingatlanokra, emellett további cégei napelemparkokat üzemeltetnek, rendelkezik biztosításközvetítővel és még vendéglátóipari érdekeltségekkel is. A csoporthoz összesen mintegy 400 leányvállalat tartozik. A bank bő egy éve a másodosztályú Eintracht Braunschweig labdarúgócsapatának szponzora is.

A szövetkezeti szektor több vezetője kritikus a Brawo üzletpolitikájával kapcsolatban, túl összetettnek és nehezen átláthatónak tartják a modellt.

Aggályos az is, hogy a wolfsburgi Volkswagen körüli nehézségek visszaüthetnek a térség ingatlanpiacára, és így a bank kitettségeire is.

Regionális elemzések szerint az ingatlanárak már estek, és a wolfsburgi irodapiac hozamelvárásai is számottevően csökkentek.

A bank mérlegfőösszege egyébként dinamikusan nőtt 2023-ig, az év végére 6,4 milliárdra emelkedett. A nyereség azonban nagyjából feleakkora volt 2023-ban, mint egy évvel korábban. 2024-es konszolidált beszámolóját még nem tette közzé a bank.

