Alig ismert figura hozhat békét Ukrajnában? – Reflektorfénybe lépett Trump feltörekvő háttérembere

Múlt héten a diplomácia területén nem túlzottan jártas Dan Driscoll adta át Volodimir Zelenszkijnek az Egyesült Államok által kidolgozott békejavaslatot. Hétfőn aztán Abu-Dzabiba utazott, ahol az oroszokkal és ukrán tisztviselőkkel is egyeztetett ismét. Bár azt elérte, hogy Kijev ígéretet tegyen a megállapodás aláírására, Moszkva ettől távol áll.

Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint

Driscoll hamarosan visszatér Kijevbe újabb egyeztetésekre,

miközben Steve Witkoff elnöki különmegbízott Oroszországba veszi az irányt, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Witkoff orosz tisztviselőkkel folytatott kommunikációja az utóbbi napokban górcső alá került, miután kiszivárgott egy telefonbeszélgetése. Bár Witkoffot nagyobb érdeklődés övezte eddig, Driscoll a Fehér Ház megbízható követévé vált, és a csillaga emelkedőben van.

Justin Logan, a libertárius Cato Intézet védelmi és külpolitikai igazgatója úgy fogalmazott: J. D. Vance amerikai alelnök láthatóan tiszteli Driscollt, aki ügyesen lavírozott a kormányzati bürokrácia útvesztőiben, és "nem haragított magára senkit, aki számít."

Driscoll három évet szolgált az amerikai hadseregben, 2009-ben Irakban állomásozott, majd

Vance-szel együtt a Yale jogi karára járt, ott barátkoztak össze.

Ezt követően a befektetési banki szektorban és a magántőke-ágazatban dolgozott, 2020-ban pedig sikertelenül indult kongresszusi képviselőnek a republikánus előválasztáson Észak-Karolinában.

Új feladatkörébe Vance javaslatára került, és gyorsan kivívta a Trump-adminisztráció elismerését. A tisztviselők szerint közvetlen, hatékony és karizmatikus vezető, Vance-szel pedig mindmáig közeli barátok – rendszeresen váltanak például üzenetet egymással.

A Wall Street Journal szerint

Driscoll felemelkedése óhatatlanul felveti a kérdést, hogy vajon idővel "kinevelik-e" Pete Hegseth védelmi miniszter utódjának.

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint – az egyes republikánusok szerint is alkalmatlan – Hegseth szakadatlanul aktív a legfontosabb nemzetbiztonsági ügyekben, köztük az ukrajnai kérdésekben. Két, a gondolkodására rálátó forrás szerint Driscoll mindenkit biztosít arról, hogy nem pályázik a védelmi miniszteri posztra, és élvezi a szárazföldi haderő élén betöltött államtitkári szerepét, még akkor is, ha plusz feladatokat vállal mellette.

Driscoll emellett tagadta, hogy bármiféle törés lenne közte és a Pentagon-főnök között.

Hegseth miniszter jó irányba vitte a Pentagont és annak kultúráját

- áll a Wall Street Journalnak küldött közleményében, melyben háláját fejezte ki, hogy Trump és Hegseth mellett dolgozhat.

Két vezető európai védelmi tisztviselő ugyanakkor azt mondta, kormányaik egyre inkább Driscollt tekintik a washingtoni védelmi politika hangsúlyos figurájának. Mi több, úgy tűnik, Trump is kedveli: egy, az Ovális Irodában tett bejelentésben "gyilkosnak" nevezte, és gyakran emlegeti "drónos fickóként", utalva arra a célkitűzésére, hogy egymillió drónt állítson hadrendbe modernizációs törekvései részeként. Az amerikai elnök áprilisban rábízta az egyik szövetségi rendfenntartó szerv, az Alkohol- és Dohánytermékek, illetve Lőfegyverek Forgalmával Foglalkozó Iroda (ATF) vezetését is.

Bár világnézetileg közelebb áll Vance-hez – aki szerint az ukrajnai háború elvonja a figyelmet az ország belső kihívásairól –, Driscoll gyakran elismerően szól az ukrán hadseregről, különösen annak tűz alatti alkalmazkodóképességéről, és szerinte az amerikaiaknak is lenne mit tanulni tőlük.

Miután a kormányzat első terve kiszivárgott, Driscoll Kijevben ismertette azt az ukrán féllel, ami a Journal forrásai szerint

diplomáciai tűzkeresztséggel ért fel.

Tisztviselők szerint a találkozón állítólag burkoltan azzal fenyegette meg Ukrajnát, hogy Washington megszüntetheti a fegyverszállításokat vagy a hírszerzési együttműködést, ha Kijev nem működik együtt a tárgyalásokon. Erről később egymásnak ellentmondó információk jelentek meg a sajtóban.

Driscoll része volt annak a kezdeményezésnek, amely megteremtette a sürgősség érzetét. [...] Határozott üzenettel érkezett, és azt következetesen képviselte

- vélekedett Justin Logan a Cato Intézettől.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images