Itt van Moszkva indulatoktól fűtött reakciója:
Itt van Moszkva indulatoktól fűtött reakciója: "megelőző csapást" fontolgat a NATO Oroszország ellen?

Oroszország hétfőn közölte, hogy a NATO legmagasabb rangú katonai tisztviselőjének azon megjegyzése, miszerint a nyugati szövetség akár fontolóra vehetne egy "megelőző csapást", rendkívül felelőtlen, és a feszültség szítására tett kísérlet - írja a Reuters.

Mint arról beszámoltunk, Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Financial Timesnak arról beszélt: a NATO vizsgálja, miként tudna "agresszívebben", illetve "proaktívabban" fellépni a Moszkva által folytatott hibrid hadviseléssel, például légtérsértésekkel és drónincidensekkel szemben. Mint megemlítette, egy esetleges "megelőző csapás" akár "önvédelemként" is értelmezhető lenne.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője erre válaszul közölte:

Moszkva rendkívül felelőtlen lépésnek tekinti ezeket a kijelentéseket.

Zaharova álláspontja szerint mindez azt jelzi, hogy a szövetség kész tovább haladni az eszkaláció irányába.

Ezt szándékos kísérletnek látjuk az ukrán válság rendezésére irányuló erőfeszítések aláásására

- mondta Zaharova. A moszkvai külügy szóvivője hozzátette:

Az ilyen kijelentéseket tevőknek tisztában kell lenniük a kockázatokkal és a lehetséges következményekkel, beleértve a szövetség tagjait is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

