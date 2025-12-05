  • Megjelenítés
Végül csak
Gazdaság

Végül csak "előkerült" a Fabergé-tojásmedál a tolvajból

MTI
Az új-zélandi rendőrség pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte a gyémántokkal kirakott Fabergé-tojásmedált, miután hat napig megfigyelés alatt tartotta a tolvajt, aki lenyelte az értékes ékszert.

A 32 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy lenyelte a tojás alakú medált, amely egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén, a múlt héten vették őrizetbe. A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

A rendőrség megerősíti, hogy a medált visszaszerezték

- közölte a rendőrség egy nyilatkozatban. Hozzátették, hogy az elkövető és a medál is a rendőrség őrizetében van. A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré fonódik. A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy kis polip rejtőzik.

A Fabergé a 19. század vége óta híres a drágakövekkel díszített, tojás alakú ékszercsodáiról. E hét elején rekord áron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.

Még több Gazdaság

Orbán Viktor: veszélyes pillanatban vagyunk

Elszálltak az árak az IKEA-ban, elárulták, ki tehet róla

Zuhan a gázár Európában – erre senki sem számított

Kapcsolódó cikkünk

Keserü, Nádler és egy oldtimer Opel a decemberi hazai aukciós piaci nyüzsgésben

Rekord összegért kelt el az orosz cári család számára készített rendkívüli dísztárgy

Közel 10 milliárd forintot fizettek a legdrágább Fabergé tojásért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csúnya fordulat: minden irányból ütést kapott a forint
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék
Itt a nagy bejelentés a 2026-os minimálbérről!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility