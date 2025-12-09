  • Megjelenítés
Súlyos fenyegetést azonosítottak a Balatonnál
Portfolio
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet figyelmeztet az idegenhonos fajok természetes vizekbe történő bejutásának veszélyeire. A szakértők szerint a kedvtelésből tartott élőlények felelőtlen szabadon engedése súlyos ökológiai és gazdasági károkat okozhat a Balaton ökoszisztémájában - közölte a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) több évtizedes kutatási eredményei alapján az idegenhonos fajok terjedését azonosította a Balaton élővilágát fenyegető egyik legsúlyosabb veszélyként.

A globalizáció következtében egyre több távoli területről származó faj jelenik meg Magyarországon. Ezek közül különösen azok jelentenek veszélyt, amelyek nemcsak alkalmazkodnak az új környezethez, hanem invazívvá válva, nagyszámú utódot létrehozva teljesen meghódítják azt - írják a Facebookon.

Az idegenhonos fajok jellemzően emberi közreműködéssel – szándékos betelepítéssel vagy véletlen behurcolással – kerülnek természetes vizeinkbe.

Gyors terjedésük során kiszoríthatják az őshonos fajokat és átalakíthatják az élőhelyeket.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a károsodott táplálékhálózatok, a romló vízminőség és a parti ökoszisztémák átalakulása nemcsak ökológiai, hanem jelentős gazdasági károkat is okozhat a Balaton térségében.

A klímaváltozás tovább súlyosbítja a helyzetet, mivel az enyhébb telek lehetővé teszik korábban túlélésre képtelennek hitt szubtrópusi és trópusi fajok megtelepedését is. Erre jó példa a csavarhínár és a szúnyogirtó fogasponty gyors terjedése. A kutatóintézet adatai szerint ma már több akvarisztikai eredetű halfaj – köztük a szivárvány-, bíbor- és jaguársügérek – önfenntartó állománnyal rendelkezik a Balaton vízgyűjtő területén.

A szakértők kiemelik, hogy az inváziós fajok visszaszorítása rendkívül költséges vagy gyakorlatilag lehetetlen feladat, ezért

a megelőzés a leghatékonyabb védekezési stratégia.

A BLKI nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy sem akváriumi, sem terráriumi, sem kerti tóban tartott élőlényeket nem szabad természetes vizekbe engedni. A megunt állatokat felelős befogadóhelyen vagy kereskedésben kell leadni, a dísznövényeket pedig tilos élővízbe dobni.

A hatékony védekezés alapját a folyamatos monitorozás jelenti. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a kutatók és civilek által gyűjtött adatokat rendszeresen megosztja a szakhatóságokkal, hogy időben felismerhetők legyenek az ökológiai veszélyek és kezelhetők az inváziós folyamatok. Az intézet azt javasolja, hogy az idegenhonosnak vélt fajok észlelését a természetvédelmi hatóságoknak vagy közvetlenül a BLKI-nak jelezzék az állampolgárok.

Címlapkép forrása: Shutterstock

