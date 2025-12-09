Súlyos fenyegetést azonosítottak a Balatonnál

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) több évtizedes kutatási eredményei alapján az idegenhonos fajok terjedését azonosította a Balaton élővilágát fenyegető egyik legsúlyosabb veszélyként.
A globalizáció következtében egyre több távoli területről származó faj jelenik meg Magyarországon. Ezek közül különösen azok jelentenek veszélyt, amelyek nemcsak alkalmazkodnak az új környezethez, hanem invazívvá válva, nagyszámú utódot létrehozva teljesen meghódítják azt - írják a Facebookon.
Az idegenhonos fajok jellemzően emberi közreműködéssel – szándékos betelepítéssel vagy véletlen behurcolással – kerülnek természetes vizeinkbe.
Gyors terjedésük során kiszoríthatják az őshonos fajokat és átalakíthatják az élőhelyeket.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a károsodott táplálékhálózatok, a romló vízminőség és a parti ökoszisztémák átalakulása nemcsak ökológiai, hanem jelentős gazdasági károkat is okozhat a Balaton térségében.
A klímaváltozás tovább súlyosbítja a helyzetet, mivel az enyhébb telek lehetővé teszik korábban túlélésre képtelennek hitt szubtrópusi és trópusi fajok megtelepedését is. Erre jó példa a csavarhínár és a szúnyogirtó fogasponty gyors terjedése. A kutatóintézet adatai szerint ma már több akvarisztikai eredetű halfaj – köztük a szivárvány-, bíbor- és jaguársügérek – önfenntartó állománnyal rendelkezik a Balaton vízgyűjtő területén.
A szakértők kiemelik, hogy az inváziós fajok visszaszorítása rendkívül költséges vagy gyakorlatilag lehetetlen feladat, ezért
a megelőzés a leghatékonyabb védekezési stratégia.
A BLKI nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy sem akváriumi, sem terráriumi, sem kerti tóban tartott élőlényeket nem szabad természetes vizekbe engedni. A megunt állatokat felelős befogadóhelyen vagy kereskedésben kell leadni, a dísznövényeket pedig tilos élővízbe dobni.
A hatékony védekezés alapját a folyamatos monitorozás jelenti. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a kutatók és civilek által gyűjtött adatokat rendszeresen megosztja a szakhatóságokkal, hogy időben felismerhetők legyenek az ökológiai veszélyek és kezelhetők az inváziós folyamatok. Az intézet azt javasolja, hogy az idegenhonosnak vélt fajok észlelését a természetvédelmi hatóságoknak vagy közvetlenül a BLKI-nak jelezzék az állampolgárok.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el
Új előírást adott ki az amerikai hatóság.
Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben
Elég könnyű párhuzamot találni az amerikai elnök szavai és az oroszok állsápontja között.
Újabb céget vesz meg a 4iG
Online pénztárgépek, automaták, e-töltők adatkommunikációját végzi.
Történelmi lépés az építőiparban: öt nagy szervezet fogott össze, hogy megváltoztassa a magyar piacot
Érdekérvényesítés és közös szakmai álláspontok kialakítása a cél.
GLS–DPD együttműködés: bővülnek a csomagátvételi lehetőségek Magyarországon
Megállapodott a két cég.
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára
Egy kínai céggel kötött megállapodást.
Durván szétnyílt az olló az amerikai és európai gázárak között - ez áll a háttérben
Mi lesz így az európai szállítmányokkal?
Fordult a kocka: az Apple lesz a menedék az AI-lufi miatti félelmek közepette?
A korábbi gyengeség előnnyé vált.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!