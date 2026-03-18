Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal
Gazdaság

Az Egyesült Államok jelentősen enyhítette a Venezuelával szembeni olajszankciókat. A Trump-kormányzat ezzel az Iránnal folytatott háború okozta olajpiaci feszültségeket igyekszik mérsékelni - tudósított a NBC.

Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán kiadott engedélye lehetővé teszi, hogy

az amerikai vállalatok üzleti kapcsolatba lépjenek a venezuelai állami olaj- és gázvállalattal, a PDVSA-val.

Az intézkedés révén Venezuela ismét közvetlenül értékesíthet kőolajat amerikai cégeknek és a világpiacon. Ez gyökeres fordulatot jelent ahhoz képest, hogy Washington éveken át gyakorlatilag elzárta a dél-amerikai országot a nemzetközi olajkereskedelemtől.

Az engedély ugyanakkor korlátozott.

Újabb európai ország korlátozhatja az üzemanyagárakat, már ma bejelenthetik

Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök

A vita nem az, hogy „jó-e az AI”, hanem hogy ki neveli a gyereket valójában

A vételár nem irányulhat közvetlenül a szankciós listán szereplő venezuelai szervezetekhez, hanem egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára kell beérkeznie. Az Oroszországgal, Iránnal, Észak-Koreával, Kubával és bizonyos kínai szereplőkkel kötött ügyletek továbbra is tiltottak. Emellett a fizetés nem történhet aranyban vagy kriptovalutában sem.

A lépés hátterében a Hormuzi-szoros iráni lezárása miatti globális olajár-emelkedés áll. A szoroson a világ kőolajszállításának mintegy ötöde halad át a Perzsa-öbölből a fogyasztók felé, így az útvonal elzárása komoly ellátási zavarokat ok

oz. A Trump-kormányzat ennek ellensúlyozására igyekszik növelni a globálisan rendelkezésre álló olajkínálatot.

Bár Venezuela a világ legnagyobb igazolt kőolajkészletével rendelkezik, termelése az egykori napi 3,5 millió hordóról 2020-ra 400 ezer hordó alá zuhant.

Ezt a korrupció, a rossz gazdálkodás és az amerikai szankciók együttes hatása idézte elő. Az első Trump-kormányzat 2019-ben szankcionálta a PDVSA-t. Ez arra kényszerítette Venezuelát, hogy a kitermelt olajat a piaci árnál lényegesen olcsóbban, mintegy negyven százalékos diszkonttal értékesítse kínai és más ázsiai vevőknek. Sőt, az ország rákényszerült arra is, hogy rubelt, cserekereskedelmet vagy kriptovalutát fogadjon el fizetségként.

Bejött Trump fenyegetőzése? - Dolgozik a NATO a Hormuzi-szoros megnyitásán

Szlovákia bedobta a törülközőt a Barátság olajvezeték ügyében? A háttérben új megállapodást kötöttek

Veszélyes határt léptek át: megjött a kemény figyelmeztetés a lebombázott gázmező miatt, pusztító válaszcsapás jön, egekben az olaj ára

Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj

Olajsokk a láthatáron: így lehet rajta sok pénzt keresni

Címlapkép forrása: Shutterstock

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven...

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
