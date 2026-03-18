Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal

Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán kiadott engedélye lehetővé teszi, hogy
az amerikai vállalatok üzleti kapcsolatba lépjenek a venezuelai állami olaj- és gázvállalattal, a PDVSA-val.
Az intézkedés révén Venezuela ismét közvetlenül értékesíthet kőolajat amerikai cégeknek és a világpiacon. Ez gyökeres fordulatot jelent ahhoz képest, hogy Washington éveken át gyakorlatilag elzárta a dél-amerikai országot a nemzetközi olajkereskedelemtől.
Az engedély ugyanakkor korlátozott.
A vételár nem irányulhat közvetlenül a szankciós listán szereplő venezuelai szervezetekhez, hanem egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára kell beérkeznie. Az Oroszországgal, Iránnal, Észak-Koreával, Kubával és bizonyos kínai szereplőkkel kötött ügyletek továbbra is tiltottak. Emellett a fizetés nem történhet aranyban vagy kriptovalutában sem.
A lépés hátterében a Hormuzi-szoros iráni lezárása miatti globális olajár-emelkedés áll. A szoroson a világ kőolajszállításának mintegy ötöde halad át a Perzsa-öbölből a fogyasztók felé, így az útvonal elzárása komoly ellátási zavarokat ok
oz. A Trump-kormányzat ennek ellensúlyozására igyekszik növelni a globálisan rendelkezésre álló olajkínálatot.
Bár Venezuela a világ legnagyobb igazolt kőolajkészletével rendelkezik, termelése az egykori napi 3,5 millió hordóról 2020-ra 400 ezer hordó alá zuhant.
Ezt a korrupció, a rossz gazdálkodás és az amerikai szankciók együttes hatása idézte elő. Az első Trump-kormányzat 2019-ben szankcionálta a PDVSA-t. Ez arra kényszerítette Venezuelát, hogy a kitermelt olajat a piaci árnál lényegesen olcsóbban, mintegy negyven százalékos diszkonttal értékesítse kínai és más ázsiai vevőknek. Sőt, az ország rákényszerült arra is, hogy rubelt, cserekereskedelmet vagy kriptovalutát fogadjon el fizetségként.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
