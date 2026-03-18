Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal

Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán kiadott engedélye lehetővé teszi, hogy

az amerikai vállalatok üzleti kapcsolatba lépjenek a venezuelai állami olaj- és gázvállalattal, a PDVSA-val.



Az intézkedés révén Venezuela ismét közvetlenül értékesíthet kőolajat amerikai cégeknek és a világpiacon. Ez gyökeres fordulatot jelent ahhoz képest, hogy Washington éveken át gyakorlatilag elzárta a dél-amerikai országot a nemzetközi olajkereskedelemtől.

Az engedély ugyanakkor korlátozott.

A vételár nem irányulhat közvetlenül a szankciós listán szereplő venezuelai szervezetekhez, hanem egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára kell beérkeznie. Az Oroszországgal, Iránnal, Észak-Koreával, Kubával és bizonyos kínai szereplőkkel kötött ügyletek továbbra is tiltottak. Emellett a fizetés nem történhet aranyban vagy kriptovalutában sem.

A lépés hátterében a Hormuzi-szoros iráni lezárása miatti globális olajár-emelkedés áll. A szoroson a világ kőolajszállításának mintegy ötöde halad át a Perzsa-öbölből a fogyasztók felé, így az útvonal elzárása komoly ellátási zavarokat ok

oz. A Trump-kormányzat ennek ellensúlyozására igyekszik növelni a globálisan rendelkezésre álló olajkínálatot.

Bár Venezuela a világ legnagyobb igazolt kőolajkészletével rendelkezik, termelése az egykori napi 3,5 millió hordóról 2020-ra 400 ezer hordó alá zuhant.

Ezt a korrupció, a rossz gazdálkodás és az amerikai szankciók együttes hatása idézte elő. Az első Trump-kormányzat 2019-ben szankcionálta a PDVSA-t. Ez arra kényszerítette Venezuelát, hogy a kitermelt olajat a piaci árnál lényegesen olcsóbban, mintegy negyven százalékos diszkonttal értékesítse kínai és más ázsiai vevőknek. Sőt, az ország rákényszerült arra is, hogy rubelt, cserekereskedelmet vagy kriptovalutát fogadjon el fizetségként.

